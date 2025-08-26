شركة Canary Capital تتقدم بطلب لإطلاق صندوق ETF للعملات المشفرة "صُنع في أمريكا" وسط تأخيرات من هيئة الأوراق المالية

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 07:42 مساءً - قدمت شركة Canary Capital Group الأمريكية للاستثمار في الأصول الرقمية طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق استثماري جديد يحمل اسم Canary American-Made Crypto ETF المُرمزة (MRCA).

وبحسب الطلب المُقدَّم يوم الجمعة، سيعتمد الصندوق على مؤشر يضم العملات المشفرة المطوَّرة أو المُعدَّنة أو المُشغَّلة بشكل أساسي داخل الولايات المتحدة، على أن يتم تداول أسهمه في بورصة Cboe BZX تحت رمز المؤشر MRCA. كما يخطط الصندوق للمشاركة في عمليات التحصيص (staking) عبر مزودين خارجيين، بحيث تضاف مكافآت التحصيص إلى صافي قيمة الأصول.

شروط صارمة للمؤشر الجديد

سيقتصر مؤشر بلوكتشين صُنع في أمريكا (Made-in-America Blockchain Index) على الأصول التي تستوفي معايير صارمة تضعها لجنة إشرافية، حيث يجب أن تكون الرموز قابلة للحفظ لدى بنك أو صندوق ائتمان منظم داخل الولايات المتحدة، مع الالتزام بحد أدنى من السيولة والتداول في عدة منصات معتمدة.

ويُستثنى من المؤشر كل من العملات المستقرة، عملات الميم (memecoins)، والعملات المربوطة (pegged tokens). كما سيُعاد توازن المؤشر بشكل ربع سنوي.

سيوفر الصندوق تعرضًا مباشرًا لهذه الأصول من دون استخدام الرافعة المالية أو المشتقات، فيما ستتولى شركة ائتمان مُرخّصة في ولاية ساوث داكوتا حفظ الأصول، مع الاحتفاظ بمعظمها في محافظ باردة.

ووفقًا لمؤشر CoinMarketCap بعنوان "Top Made in America Tokens by Market Cap"، فإن بعض المشاريع الأمريكية المرجح إدراجها تشمل: XRP، Solana، Dogecoin، Cardano، Chainlink، Stellar وغيرها.

يأتي بعد تحولات في السياسة الأمريكية تجاه الكريبتو

يأتي طلب Canary الأخير بعد تقدمها مؤخرًا بطلب لإطلاق صندوق Trump Coin ETF المرتبط بالعملة الرمزية للرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى طلبات لصناديق مرتبطة بـ SOL وXRP وSUI وTRX، التي لا تزال قيد المراجعة لدى هيئة الأوراق المالية.

الملف الجديد يعكس التحول الأوسع في السياسة الأمريكية تجاه قطاع الكريبتو. ففي يوليو، أطلق المفوض السابق في هيئة الأوراق المالية بول أتكينز مشروعًا باسم “Project Crypto” بهدف وضع قواعد أوضح للأصول الرقمية والأصول المرمزة في الولايات المتحدة.

كما أصدرت الهيئة في 5 أغسطس بيانًا يوضح أن بعض ترتيبات التحصيص السائل (liquid staking) لا تقع ضمن قوانين الأوراق المالية، وهو ما قد يفتح المجال أمام صناديق ETF معتمدة على التحصيص مثل صندوق Canary.

هيئة الأوراق المالية تواصل التأجيل

رغم الموقف الأكثر ليونة تجاه العملات المشفرة، واصلت هيئة الأوراق المالية التريث في قراراتها بشأن صناديق الكريبتو. فقد أجّلت هذا الشهر عدة طلبات، منها:

كما مدّدت الهيئة يوم الاثنين مراجعة اقتراح Cboe BZX لإدراج وتداول أسهم WisdomTree XRP Fund، وحددت يوم 24 أكتوبر 2025 كموعد نهائي جديد. وفي اليوم نفسه، أجّلت أيضًا قرارها بشأن صندوق Canary PENGU ETF حتى 12 أكتوبر 2025.