السلفادور تعيد توزيع احتياطي البيتكوين تحسبا لمخاطر الحوسبة الكمومية

باشرت السلفادور بإعادة توزيع احتياطيها الوطني من البيتكوين على محافظ متعددة وجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان السيبراني وتقليل التعرض لهجمات الحوسبة الكمومية، وفقا لما أعلنه المكتب الوطني للبيتكوين (ONBTC).

وأوضح المكتب أن الحوسبة الكمومية، رغم كونها لا تزال في مراحلها المبكرة، تُمثل تهديد نظري لتقنيات التشفير الحالية، وعلى رأسها خوارزمية التوقيع الرقمي ECDSA التي يعتمد عليها البيتكوين.

El Salvador's Bitcoin Office just migrated their Strategic Reserve holdings into 14 new addresses with up to 500 BTC per UTXO.



This marks the transition to a new wallet management strategy aiming to avoid address reuse. https://t.co/ZX6PvfYGiL pic.twitter.com/rop3kmaLnY — mononaut (@mononautical) August 29, 2025

وعند بث معاملة موقعة، يُصبح المفتاح العام مرئيا على البلوكشين، ما قد يُعرض العناوين النشطة لهجمات تعتمد على خوارزمية “شور” القادرة على استنتاج المفتاح الخاص.

في السابق، كانت السلفادور تستخدم عنوان واحد بهدف تحقيق الشفافية، وهو ما كان يُسهل تتبع المفاتيح العامة.

أما النظام الجديد، فيحافظ على مستوى الشفافية عبر لوحة معلومات مركزية تُظهر إجمالي الأرصدة، دون الكشف عن التفاصيل التشغيلية لكل محفظة على حدة أو تكرار استخدام العناوين.

ووفقا لمؤسس منصة “Mempool”، فقد تم توزيع احتياطي البيتكوين على 14 عنوان جديد، بحيث لا تحتوي أي محفظة على أكثر من 500 بيتكوين.

وتُظهر البيانات أن السلفادور تمتلك أكثر من 6280 بيتكوين، تُقدر قيمتها بنحو 680 مليون دولار، مع استمرار سياسة التجميع اليومي.

تزايدت المخاوف من التقدم في الحوسبة الكمومية بعد إعلان شركة “قوقل” عن رقاقة “Willow” القادرة على تنفيذ مهام حسابية معقدة خلال دقائق، وهو ما أعاد فتح النقاش حول تأثير هذه التكنولوجيا على البنى التحتية التشفيرية في البيتكوين وغيره من الأنظمة الحساسة.

ورغم أن الخبراء يجمعون على أن الحواسيب الكمومية الحالية ليست قوية بما يكفي لاختراق الشبكات المعتمدة على التشفير الإهليلجي، إلا أن الجهود تتسارع لتطوير تقنيات تشفير مقاومة للكم، استعدادا لعصر آمن كموميا.

