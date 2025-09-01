حوت بيتكوين بقيمة 11 مليار دولار يتجاوز شركة SharpLink برهان إيثريوم بقيمة 4 مليارات دولار

تام شمس - الاثنين 1 سبتمبر 2025 09:42 مساءً - بدأ أحد حيتان البيتكوين في تجميع مليارات الدولارات من الإيثر، متجاوزًا ثاني أكبر شركة خزانة مؤسسية للعملات المشفرة، في إشارة إلى تحول متزايد بين كبار المستثمرين نحو عملات مشفرة يُتوقع أن تحقق مكاسب أكبر.

فقد باع الحوت، الذي تبلغ قيمة ممتلكاته من البيتكوين أكثر من 11 مليار دولار، ما قيمته 215 مليون دولار إضافية من البيتكوين (BTC) لشراء 216 مليون دولار من الإيثر (ETH) الفوري عبر منصة التداول اللامركزية Hyperliquid.

وبعد أحدث عملية شراء، أصبح الحوت يمتلك 886,371 إيثر تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار، بحسب ما أفاد به Lookonchain يوم الاثنين في منشور على منصة X.

وأوضح نيكولاي سونديرغارد، محلل الأبحاث في منصة الاستخبارات المشفرة Nansen، لصحيفة Cointelegraph أن الطلب المتزايد من الحيتان على الإيثر يُشير إلى "التحول الطبيعي" في السوق نحو الإيثر وعملات بديلة أخرى ذات إمكانات صعودية أكبر، مضيفًا أن سعر الإيثر يستفيد أيضًا من تزايد تراكم الشركات.

بدأ الحوت ذو الـ11 مليار دولار تدوير أمواله إلى الإيثر في 21 أغسطس، عندما باع ما قيمته 2.59 مليار دولار من البيتكوين مقابل 2.2 مليار دولار من الإيثر الفوري، بالإضافة إلى مركز طويل الأمد في عقود الإيثر الدائمة بقيمة 577 مليون دولار، بحسب Cointelegraph.

الأسبوع الماضي، أغلق الحوت مراكز عقود دائمة بقيمة 450 مليون دولار عند متوسط سعر للإيثر بلغ 4,735 دولارًا، محققًا ربحًا بقيمة 33 مليون دولار، قبل أن يضيف 108 ملايين دولار أخرى من الإيثر الفوري.

وقد ألهمت هذه التحركات الضخمة مستثمرين كبارًا آخرين، من بينهم تسعة عناوين "حيتان ضخمة" اشترت معًا إيثر بقيمة 456 مليون دولار يوم الأربعاء، وفقًا لتقرير Cointelegraph.

حوت بيتكوين يتجاوز مقتنيات SharpLink البالغة 3.5 مليارات دولار من الإيثر

بدأت بعض الحيتان في سوق العملات المشفرة تتجاوز مقتنيات الشركات المؤسسية المخصصة للخزائن الرقمية.

وبفضل أحدث استثماراته، ارتفعت مقتنيات الحوت الغامض من الإيثر إلى 4 مليارات دولار، لتتجاوز بذلك محفظة شركة SharpLink Gaming، ثاني أكبر حائز مؤسسي للإيثر في العالم، والتي تمتلك حاليًا أكثر من 797,000 إيثر بقيمة 3.5 مليارات دولار.

أكبر 10 شركات حيازة للإيثر. المصدر: strategicethereserve.xyz

ومع ذلك، فإن ممتلكات الحوت لا تزال تمثل نحو 50% فقط من ممتلكات أكبر حائز مؤسسي للإيثر، وهي شركة Bitmine Immersion، التي تمتلك 1.8 مليون إيثر بقيمة تزيد عن 8 مليارات دولار، وفقًا لبيانات strategicethereserve.xyz.

وفي إضافة إلى الطلب المتزايد، أظهرت بيانات من Farside Investors أن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الفورية للإيثر قد اشترت ما يزيد عن 1.8 مليار دولار من الإيثر خلال الأيام الخمسة الماضية.

تدفقات صناديق الإيثر الفورية، بالدولار الأميركي، بالملايين. المصدر: Farside Investors

وقال إيليا كالتشيف، محلل في منصة الأصول الرقمية Nexo:

"من الواضح أن المؤسسات توسّع نطاقها إلى ما بعد البيتكوين."

وأضاف:

"في ما يخص الكريبتو، النمط واضح: التحركات قصيرة الأجل ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية الكلية، لكن المحركات الهيكلية مثل الاعتماد المؤسسي، وتدفقات المؤسسات، والتمويل المُرمّز تبقى راسخة.