استطلاع Citi: كريبتو مرشحة لمعالجة عُشر سوق ما بعد التداول بحلول 2030

تام شمس - الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:53 مساءً - من المتوقع أن تتم معالجة عُشر حجم التداول العالمي في سوق ما بعد التداول عبر العملات المستقرة والأوراق المالية المُرمّزة خلال أقل من خمس سنوات، وذلك وفقًا لاستطلاع أجرته بنك سيتي (Citi).

وذكر البنك الاستثماري في تقريره Securities Services Evolution الصادر يوم الثلاثاء أن العملات المستقرة الصادرة عن البنوك يُنظر إليها باعتبارها الوسيلة الأساسية لدعم كفاءة الضمانات، وترميز الأصول، والأوراق المالية في الأسواق الخاصة.

وشمل الاستطلاع 537 جهة من الأمناء، والبنوك، وشركات الوساطة، ومديري الأصول، والمستثمرين المؤسساتيين في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، بين يونيو ويوليو. وأشار أكثر من نصف المشاركين إلى أن شركاتهم بدأت أيضًا في تجريب الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في عمليات ما بعد التداول.

سوق ما بعد التداول يضمن التحقق من صفقات الأوراق المالية وتنفيذها وتسويتها، ويأتي هذا التوجه في وقت أبدت فيه وول ستريت اهتمامًا متزايدًا بالعملات المستقرة بعد أن أقرّت الولايات المتحدة قوانين لتنظيمها مطلع هذا العام.

الصناعة على وشك نقطة تحوّل

قالت سيتي في تقريرها إنه منذ عام 2021 انتقل تبني الأصول الرقمية من مرحلة التجارب المبكرة إلى التنفيذ الاستراتيجي، ورغم أن "الزخم واضح"، إلا أن الصناعة لم تصل بعد إلى نقطة التحوّل، لكنها قد تكون "قريبة للغاية".

"بعد سنوات من التمهيد، يبدو أن صناعة ما بعد التداول العالمية تتجه نحو فترة تحول في السرعة والتكلفة والمرونة على نطاق دولي."

وحدد المشاركون في الاستطلاع السيولة وكفاءة التكلفة في ما بعد التداول كعوامل رئيسية تدفع للاستثمار في تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، حيث توقّع معظمهم أن تشهد هذه المجالات تأثيرًا كبيرًا من البلوكشين خلال السنوات الثلاث المقبلة.

"أكثر من نصف المستجيبين باتوا أكثر اقتناعًا من أي وقت مضى بأن قدرة البلوكشين على زيادة سرعة حركة الأوراق المالية في أسواق رأس المال العالمية سيكون لها تأثير كبير على تكاليف التمويل، ومتطلبات الموارد المالية، وتكاليف التشغيل قبل عام 2028"، وفقًا لتقرير سيتي.

بعض المناطق تتوقع معدلات أعلى من الكريبتو

كانت التوقعات بشأن نمو الأصول الرقمية أعلى في الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن تتم 14% من جميع أحجام التداول باستخدام الأصول الرقمية أو المُرمّزة بحلول 2030، مقارنةً بـ 10% في أوروبا و 9% في آسيا والمحيط الهادئ.

من المتوقع أن تمتلك الأسواق الأمريكية أعلى نسبة من حجم التداول باستخدام الأوراق المالية المُرمّزة. المصدر: Citi

وأشار التقرير إلى أن المزاج العام في الولايات المتحدة عام 2025 شكّل تطورًا لافتًا هذا العام، مدفوعًا بالتغييرات التنظيمية مثل قانون GENIUS الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في يوليو. كما ساهمت قيادة شركات كبرى مثل Circle المُصدرة للعملات المستقرة، ومدير الأصول BlackRock، وغيرهما من المؤسسات في تعزيز السيولة الرقمية وتغيير المزاج الاستثماري.

الذكاء الاصطناعي التوليدي يدخل المشهد

من المتوقع أيضًا أن يلعب الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) دورًا في سوق ما بعد التداول، حيث أشار 57% من المشاركين إلى أن مؤسساتهم بدأت بالفعل في تجريب هذه التقنية في العمليات.

أفاد أكثر من نصف المشاركين بأن مؤسساتهم تقوم بتجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في عمليات ما بعد التداول. المصدر: Citi

وقال ما لا يقل عن 67% من المستثمرين المؤسساتيين إنهم يستخدمون GenAI في التسويات، والتقارير، والمقاصة، والمطابقات.

لكن في الوقت الحالي، كانت أكبر نسبة من الاستخدام التجريبي للـ GenAI في إجراءات الانضمام (Onboarding)، حيث ذكر 83% من الوسطاء، و63% من الأمناء، و60% من مديري الأصول أنهم يستخدمونه لإحداث "أثر ملموس".

"في عالم يعني فيه الانضمام الأسرع والأكثر سلاسة المزيد من الأرباح، يبدو هذا التطبيق بمثابة نقطة انطلاق مثالية وفرصة لسد الفجوة بين العملاء الأفراد والمؤسساتيين"، بحسب ما جاء في تقرير سيتي.