السوداني: العجز المالي أثر في مختلف القطاعات والمعالجات تحتاج إلى "صبر"

بغداد - ياسين صفوان - وجاء ذلك خلال افتتاح السوداني، عبر دائرة تلفزيونية، مشروع ماء الشهيد فوزي فخري البلداوي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، بسعة 1000 م3/ الساعة، وبكلفة إجمالية بلغت 6.4 مليار دينار.وأكد السوداني أن الحكومة عملت في مسارات متعددة تخص المشاريع الخدمية، مشيراً إلى أن "قاموس الحكومة الحالية لا يتضمن مصطلح المشاريع المتلكئة"، في إشارة إلى إحياء مشروع "البلداوي" المتوقف منذ 13 عاماً.

وأوضح أن نسبة العجز المالي أثرت بشكل واضح في مختلف القطاعات، مؤكداً وضع معالجات فنية ومالية لتجاوز هذه العقبات، لكنها "تحتاج إلى الصبر" لقطف ثمارها.

