سعر البيتكوين يسجل أعلى مستوى له في أسبوعين عند 114 ألف دولار

شهد سعر البيتكوين ارتفاع ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين عند 114,500 دولار، قبل أن يستقر فوق مستوى 114,000 دولار مع ترقّب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الذي من المرتقب صدوره اليوم.

كانت العملة الرقمية البيتكوين قد واجهت صعوبات في تجاوز مستوى المقاومة عند 113,000 دولار خلال الأسبوع الماضي، إذ تم رفض محاولاتها في مناسبتين يومي 6 و10 سبتمبر، مما أدى إلى تراجعها المؤقت بعد كل محاولة.

إلا أن الزخم الإيجابي خلال 24 ساعة الماضية مكّن البيتكوين من كسر هذا الحاجز والاستمرار في الصعود.

ورغم تسجيلها بعض التراجع الطفيف بعد بلوغ الذروة، فإن البيتكوين تظل مستقرة قرب مستوياتها المرتفعة.

يُتوقع أن يشهد السوق مزيد من التحركات السعرية مع صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي غالبا ما تؤثر بشكل مباشر على أداء سوق العملات الرقمية.

تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين حاليا نحو 2.270 تريليون دولار، مع هيمنة تبلغ 56% على سوق العملات الرقمية وفقا لبيانات منصة CG.

تحرك العملات الرقمية البديلة:

سجلت العملة الرقمية Mantle (MNT) أعلى أداء بين العملات الرقمية البديلة اليوم، حيث ارتفعت بنحو ملحوظ لتبلغ أعلى مستوى تاريخي جديد لها عند 1.65 دولار.

في المقابل، أظهرت AVAX أداء قوي أيضا، بارتفاع تجاوز 7% لتقترب من حاجز 30 دولار.

كذلك، حققت كل من DOGE وXLM وLTC وTAO مكاسب ملحوظة خلال الساعات الماضية.

وواصل سعر الايثيريوم صعوده، متجاوزا 4400 دولار بزيادة بلغت 2.3% خلال اليوم الأخير.

من ناحية أخرى، تراجع سعر العملة الرقمية WLD بنحو 8% بعد الارتفاع الأخير الذي دفعه إلى مستويات تفوق 2 دولار.

وأدت هذه التحركات مجتمعة إلى رفع القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية إلى نحو 4.060 تريليون دولار، بعد أن استعاد السوق حاجز 4 تريليون دولار.

