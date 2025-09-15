باكستان تدعو شركات الكريبتو لدخول سوقها الرقمي وسط تحفظات على استراتيجيتها التنظيمية

أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية (PVARA) عن دعوة رسمية لشركات الكريبتو العالمية الخاضعة لتنظيم جهات مثل SEC وFCA وVARA، للمشاركة في تطوير السوق الرقمي في باكستان.

وتشترط الهيئة الالتزام بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب AML وCTF وKYC.

أكد “بلال بن ثاقب” رئيس هيئة “PVARA”، أن هذه الخطوة تهدف لبناء بيئة مالية رقمية شفافة، مشيرا إلى أن السوق الباكستاني يضم أكثر من 40 مليون مستخدم للعملات الرقمية، مع حجم تداول سنوي يتجاوز 300 مليار دولار.

في ذات السياق، حذر الخبير الاقتصادي “شبر زيدي” من صعوبة تنظيم العملات المشفرة، معتبرا أنها تُستخدم في معاملات غير رسمية لامركزية وتُشبه نظام الحوالة، مما يحد من قدرة الدولة على الرقابة.

هذا وتم الكشف عن ملف يتضمن تفاصيل كاملة للشركات الراغبة بالدخول، ومن بين المتطلبات تقديم ملف يتضمن تفاصيل حول الخدمات، البنية الأمنية، الأصول المُدارة، والإيرادات، إلى جانب سجل الامتثال التنظيمي.

