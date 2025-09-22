عملات من أجل الفصول الدراسية: تشانغبينغ "CZ" جاو يجمع 1.3 مليون دولار لصالح Giggle Academy

تام شمس - الاثنين 22 سبتمبر 2025 08:50 صباحاً - نجحت مبادرة Giggle Academy التعليمية، التي أطلقها الشريك المؤسس لبورصة بينانس، تشانغبينغ "CZ" جاو، في جمع أكثر من مليون دولار من التبرعات العامة خلال نصف يوم فقط، بفضل عملة ميمية بشكل أساسي.

أظهر عنوان التبرعات التابع لـ Giggle Academy رصيدًا يفوق 1,311 عملة BNB بقيمة تزيد على 1.3 مليون دولار وقت كتابة التقرير، وفقًا لأداة تتبع BscScan على شبكة BNB Smart Chain، وذلك بعد فتح باب التبرعات يوم الأحد.

جاء جزء كبير من التبرعات عبر عملة ميمية تُدعى "Giggle"، أطلقها Giggle Fund، حيث يتم إرسال رسوم التداول المفروضة على هذه العملة إلى Giggle Academy على شكل BNB.

وقالت Giggle Academy إن جميع التبرعات تُستخدم لبناء المجتمع، وتحفيز المبدعين، وتطوير النظام البيئي، إضافة إلى الترويج للمنتج. ويقترح الورق المفاهيمي للمشروع نظامًا يتيح للمعلمين المساهمة بمواد تعليمية، مع تقديم مكافآت للأفضل أداءً، مما يسمح للأكثر تميزًا بـ "الصعود إلى القمة".

صندوق Giggle ينطلق بعد استفسار مستخدم

مستخدم على منصة X باسم RUNE سأل CZ عمّا إذا كان المشروع سيقبل التبرعات بالعملات الرقمية، مستشهدًا بمثال مؤسس الإيثريوم فيتاليك بوتيرين، الذي تبرع في عام 2021 بما قيمته مليار دولار من عملة Shiba Inu لصندوق إغاثة "كوفيد-19" في الهند.

قال CZ في منشور على X إن أي تبرعات مرتبطة بالعملات الميمية سيتم تحويلها أو بيعها مقابل عملات كبرى بديلة، مضيفًا: "نقدّر التبرعات، لكن من فضلكم لا تشتكوا لاحقًا من ضغط البيع."

لكن RUNE أوضح لاحقًا أن "العملات الميمية لا تعمل بهذه الطريقة"، إذ إنها تفرض رسومًا بعملة BNB وتُرسل الرمز كتبرع، وبالتالي "لن يتأثر أحد."

أظهر BscScan أن الصندوق أجرى أكثر من 967 معاملة من أصل قرابة 10,000 معاملة وصلت إلى Giggle Academy منذ إطلاقه.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد معاملات Giggle Fund بأكثر من 470% خلال 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ DEX Screener، مع تسجيل حجم تداول بلغ 2.8 مليون دولار، فيما وصفت العملة نفسها بأنها "عملة تبرع تُرسل التبرعات مباشرة إلى Giggle Academy."

Giggle Academy تقدم التعليم المجاني من رياض الأطفال حتى الصف 12

يحدد الورق المفاهيمي لـ Giggle Academy هدف المشروع في توفير تعليم مجاني لطلاب رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، مع التركيز على مقررات غير تقليدية مثل التفاوض، والتمويل، وتقنية البلوكشين، والذكاء الاصطناعي، مع إعطاء الأولوية للأطفال في البلدان الفقيرة أو النامية.

كما أوضح أن المشروع لا يهدف إلى استبدال أنظمة التعليم القائمة، بل سيقدم أيضًا موادًا تقليدية مثل الرياضيات والقراءة والكتابة والعلوم، مع استثناء مواد مثل التاريخ والدين بسبب "إمكانية الجدل الكبير حولها على منصة عالمية."

وكان CZ قد حدد في وقت سابق هدفًا تقريبيًا بتعليم 100 مليون إلى مليار طفل في السنوات القليلة المقبلة.