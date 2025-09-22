كندا تصادر 40 مليون دولار من منصة TradeOgre وتثير غضب مجتمع العملات المشفرة

أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية (RCMP) عن أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ البلاد، بعد الاستيلاء على ما يزيد عن 56 مليون دولار كندي (حوالي 40 مليون دولار) من منصة “TradeOgre”.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تفكيك منصة تداول عملات مشفرة بالكامل من قِبل السلطات القانونية الكندية.

بدأ التحقيق في يونيو 2024 بناء على بلاغ من “Europol”، وكشف أن المنصة لم تُسجّل لدى مركز تحليل المعاملات المالية الكندي (FINTRAC) كشركة خدمات مالية، ولم تلتزم بإجراءات التحقق من هوية العملاء (KYC).

وخلصت السلطات إلى أن الجزء الأكبر من المعاملات المرتبطة بالمنصة له صلة بأنشطة إجرامية.

غير أن هذه الخطوة فجّرت موجة غضب بين المستخدمين. فقد تساءل روبن ياب، الشريك المؤسس لمشروع “Firo”، عما إذا كانت السلطات تنوي مصادرة أموال مشروعة بحجة قصور المنصة التنظيمي، واعتبر أن معاقبة جميع المستخدمين يُشبه السرقة الصريحة.

فيما شبّه آخرون القضية بما حدث مع منصة “BTC-e”، محذرين من صعوبة استرداد الأموال.

المؤثر البارز “CaptainCrypto” وصف المصادرة بأنها تجاوز خطير يقوّض الثقة في النظام المالي، بينما غرّد “تايلور موناهان” من “MetaMask” قائلا:

لسنا مجرمين. ننتظر أن نرى الأدلة، وأن يتم تعويض الأبرياء الذين صودرت أموالهم دون إخطار أو إجراءات قانونية سليمة.

هذه العملية تمثل سابقة قد تُغير علاقة مجتمع العملات المشفرة مع السلطات الكندية، وسط مخاوف من أن يتحول الأمر إلى أزمة ثقة واسعة النطاق.

