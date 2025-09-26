محللون: مشروع قانون الكريبتو والعملات المستقرة ومنتجات ETP الجديدة قد تدفع عوائد الكريبتو في الربع الرابع

تام شمس - الجمعة 26 سبتمبر 2025 09:37 صباحاً - قال محللون لـ Cointelegraph إن أسعار العملات المشفرة مرجّح أن تتلقى دفعة في الربع الرابع من العام بفضل تشريعات هيكل السوق الخاصة بالكريبتو، ونمو العملات المستقرة، وتدفّق منتجات التداول المتداولة (ETPs)، وذلك بعد أن هيمنت الأصول المرتبطة بخزائن الكريبتو على الربع الماضي.

في تقرير صدر يوم الخميس، ذكرت وحدة الأبحاث في Grayscale أن تشريع هيكل السوق الأمريكي المعروف باسم قانون CLARITY يمثّل "تشريعًا ماليًا شاملاً"، وقد يكون "عاملًا محفّزًا لدمج أعمق مع صناعة الخدمات المالية التقليدية".

وفي الوقت نفسه، فإن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على معيار إدراج عام لمنتجات ETP القائمة على السلع قد تؤدي أيضًا إلى تدفقات جديدة لأنها توسّع "عدد الأصول الرقمية المتاحة للمستثمرين الأمريكيين".

كما توقّع الباحثون أن "الأصول الرقمية ستستفيد من خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي"، الذي خفّض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام الماضي في 17 سبتمبر، مع احتمالية خفض إضافي لاحقًا.

ومع ذلك، شكّك جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan، في إمكانية خفض الفائدة أكثر، قائلًا يوم الاثنين إنه من الصعب على الفيدرالي اتخاذ هذه الخطوة ما لم يتراجع التضخم.

سلاسل العملات المستقرة قد تكون الرابح الأكبر

قال إدوارد كارول، رئيس الأسواق في شركة الاستثمار بالكريبتو والبلوكتشين MHC Digital Group، لـ Cointelegraph إنه يتوقّع أن يكون نمو العملات المستقرة محركًا رئيسيًا للعوائد في الربع الرابع.

وقد وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون GENIUS في يوليو، الذي يهدف إلى وضع قواعد واضحة للعملات المستقرة المخصّصة للمدفوعات، لكنه ما زال بانتظار اللوائح النهائية قبل التطبيق.

وأضاف كارول: "هذا سيكون إيجابيًا على المدى المتوسط إلى الطويل لأي سلسلة تُستخدم للعملات المستقرة مثل إيثريوم، سولانا، ترون، BNB، وحلول الطبقة الثانية لإيثريوم، لكن الأهم من ذلك أنه سيكون إيجابيًا للشركات التي تبني وتقدّم هذه المنتجات للسوق."

كما توقّع أن تبدأ التطبيقات المؤسسية لترميز الأصول بالانتشار، مع سعي اللاعبين الكبار بشكل أكبر وراء صناديق أسواق المال المُرمَّزة، والودائع المصرفية، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).

بيتكوين والعملات البديلة قد يشهدان ربعًا قويًا

قال باف هوندال، كبير المحللين في وسيط الكريبتو الأسترالي Swyftx، إن المزيد من الأموال تتدفّق إلى الكريبتو عبر الصناديق والمساهمات التلقائية، متوقّعًا أن تؤدي موجة صعودية للبيتكوين (BTC) نحو نهاية العام إلى إشعال موجة قوية للعملات البديلة في الربع الرابع.

وذكر تقرير صادر عن شركة الخدمات المالية River في وقت سابق من سبتمبر أن صناديق المؤشرات المتداولة تلتهم في المتوسط 1,755 بيتكوين يوميًا في 2025.

وقال هوندال: "ما لم يتعرض السوق لضربة مفاجئة، فمن المرجح أن يسجل البيتكوين قممًا جديدة قبل نهاية العام، وسيؤدي ذلك إلى دفع العملات البديلة للصعود."

وأضاف: "لقد كان السوق هذا العام يتنقّل بشكل دوري يبدأ بارتفاع البيتكوين ثم تتألق العملات البديلة. ولا أرى سببًا لتغيّر هذا النمط الآن. أفضل الأداءات خلال هذه الدورات جاءت من الميم كوينز وتطبيقات DeFi مثل Pump.fun وHyperliquid وAster."

وأوضح هوندال أن السمة الأبرز في الربع الماضي كانت تحوّل الشركات الأمريكية المدرجة إلى خزائن أصول رقمية، مع بروز إيثريوم (ETH)، وسولانا (SOL)، وHype كأبرز الفائزين.

مشاريع DeFi المربحة قد تكون الفائز الآخر

قال هنريك أندرسون، رئيس الاستثمار في Apollo Crypto، إنه يتوقّع أن يشهد الربع الرابع موافقات على صناديق ETFs في الولايات المتحدة، بما في ذلك للأصول المرهونة، إضافة إلى تمرير قانون CLARITY.

وأضاف: "على مستوى القطاعات، نعتقد أن المشاريع المولدة للإيرادات في DeFi ستواصل الأداء القوي. العملات المستقرة والأصول الحقيقية المرمّزة (RWA) ستظل على الأرجح من أهم المواضيع العامة."

ومع ذلك، أشار أندرسون إلى أن "توقعات خفض الفائدة في الولايات المتحدة قد تخيّب الآمال، إذ يبدو أن الاقتصاد وسوق العمل يسيران بشكل أفضل مما كان الفيدرالي يخشى عندما خفّض أسعار الفائدة."

وختم بالقول إن الربع الثالث شهد موجات كبيرة في السوق بفعل عمليات إعادة شراء Hyperliquid وPump، إلى جانب "انتشار ظاهرة خزائن الأصول الرقمية."