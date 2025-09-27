تراجع أسعار العملات الرقمية البديلة…هل هو تراجع مؤقت؟

شهدت العملات الرقمية البديلة ضغوط كبيرة بعد هبوط سعر البيتكوين إلى ما دون 110 آلاف دولار، ما أدى إلى تصفية صفقات طويلة الأجل تجاوزت 1.1 مليار دولار خلال 24 ساعة، جاءت 75% منها من العملات الرقمية البديلة، بينما شكلت الايثيريوم وحدها نحو 45% من تلك الخسائر بعد كسرها لمستوى 4000 دولار.

ورغم حدة الانخفاض، يرى محللون أن التراجع قد يكون مؤقت، وأن احتمالات الانتعاش لا تزال قائمة.

تشير بيانات “Altcoin Vector” إلى أن السوق عاد للتركيز على البيتكوين بعد 79 يوم من هيمنة الايثيريوم، والتي استمرت 68 يوم وارتفعت خلالها من 2200 إلى 4900 دولار قبل أن تتراجع.

ومع ذلك، فإن هذا التحول لا يعني بالضرورة نهاية موسم العملات البديلة، بل قد يمثل استراحة مؤقتة.

استقرار سعر البيتكوين وتشكيل قاع واضح قد يعيد الزخم إلى السوق.

فحتى مع الهبوط الحالي، لم تُسجَل العملات الرقمية إشارات ضعف هيكلية أو تحولات في سلوك المخاطرة، ما يعزز فرضية أن السوق يمر بمرحلة إعادة تموضع وليست انهيار فعلي.

أشار المحلل الفني “موستاش” إلى أن العديد من العملات الرقمية البديلة تشكّل نمط الكأس والمقبض الكلاسيكي على المدى الطويل، وهو نموذج صعودي يتشكل ببطء ويمهد عادة لانطلاقات قوية.

ويعتقد أن الانشغال بالتقلبات اليومية صرف أنظار كثير من المستثمرين عن هذا التكوين الفني المتماسك.

في السياق ذاته، بيّنت تحليلات “Swissblock” أن السوق يمر الآن بمرحلة إعادة ضبط مماثلة لما حدث سابقا قبل انطلاقات سعرية كبيرة.

ويعتمد مؤشر الشركة على تتبع سلوك الأسعار لأكبر 350 أصل رقمي، وقد نجح تاريخيا في تحديد مناطق القاع بدقة.

منذ عام 2024، سجل هذا المؤشر سبع إشارات قاع، تبعها ارتفاع في سعر البيتكوين بنسبة تتراوح بين 20 و30%، وفي العملات البديلة بنسبة بين 50 و150%.

حاليا، تُظهر 22% من العملات الرقمية البديلة إشارات سلبية، مما يضع السوق قرب منطقة قاع تاريخية تُقدر بين 15 و25%.

ووفقا لـ “Swissblock”، فإن الإيثيريوم عادة ما تقود موجة التعافي بعد اكتمال هذه المراحل، وهو ما قد يعني أن الفرصة القادمة قد تكون من نصيب المستثمرين الأكثر صبرا واستعدادا.

