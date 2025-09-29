إليك العوامل الي قد تحدد مسار العملات المشفرة هذا الأسبوع

افتتح سوق العملات الرقمية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع محدود، بعد أسبوع اتسم بخسائر واسعة.

غير أن التعافي يبدو هش في ظل ترقب بيانات اقتصادية مؤثرة قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الأيام المقبلة.

البيانات الاقتصادية الأمريكية تحت المجهر:

توافق مؤشر التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي مع التوقعات الأسبوع الماضي، ما عزز الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

هذا الأسبوع يتركز الاهتمام على بيانات سوق العمل، بدءا من تقارير الوظائف الشاغرة وثقة المستهلك الذي سينشر يوم الثلاثاء، مرورا بمؤشر ISM الصناعي وبيانات التوظيف من ADP الأربعاء، ثم طلبات إعانة البطالة التي ستنشر يوم الخميس، وصولا إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المتوقع نشرها يوم الجمعة.

باحثو الاقتصاد الكلي يرون أن نتائج هذه البيانات ستحدد ما إذا كان الفيدرالي سيتجه إلى تخفيضات أكبر للفائدة الحقيقية، بما قد ينعكس صعودا على الأسهم والذهب والفضة والبيتكوين.

وفي هذا السياق، أكدت “ميشيل بومان”، نائبة رئيس الفيدرالي، أن سوق العمل يظهر هشاشة متزايدة، ما يستدعي قرارات أكثر حسما لتفادي تفاقم التباطؤ.

تأثير مباشر على سوق العملات المشفرة:

ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية بنسبة 2.2% صباح الاثنين ليصل إلى 3.95 تريليون دولار، في محاولة لتعويض خسائر الأسبوع الماضي.

سجل سعر البيتكوين عودة سريعة فوق مستوى 112,000 دولار لكنه فشل في تجاوز المقاومة وتراجع إلى حدود 111,640 دولار وقت كتابة هذا المقال.

عملة الايثيريوم بدورها كسرت مستوى 4140 دولار بعد صعود بنسبة 2.5%، قبل أن تعاود التراجع.

كما أظهرت بعض العملات الرقمية البديلة مثل سولانا وكاردانو وLink وهايبرليكوي وأفالانش أداء جيد على المدى القصير، رغم أنها تعرضت لضغوط بيع قوية خلال الأسبوع الماضي.

