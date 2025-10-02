Coinbase: قد تبدأ خزائن الكريبتو بالتهام بعضها قريبًا

تام شمس - الخميس 2 أكتوبر 2025 04:43 مساءً - من المتوقع أن تندمج شركات الخزائن الرقمية تحت مظلة عدد قليل من اللاعبين الكبار مع نضوج الدورة وسعي الشركات لجذب المستثمرين، وفقًا لرئيس قسم أبحاث الاستثمار في Coinbase، ديفيد دوونغ.

وفي حديثه إلى Cointelegraph، قال دوونغ إنه إلى جانب الاستراتيجيات الرامية إلى رفع أسعار الأسهم، "قد تبدأ الشركات في السعي وراء عمليات اندماج واستحواذ، تمامًا كما حدث مؤخرًا بين Strive وSemler Scientific، مع اقترابنا من المراحل الأكثر نضجًا من دورة خزائن الأصول الرقمية (DAT)."

وكانت شركة إدارة الأصول Strive، التي تحولت إلى خزانة بيتكوين، قد أعلنت في 22 سبتمبر عن استحواذها على DAT زميلتها Semler Scientific عبر صفقة تبادل أسهم كاملة.

في الوقت نفسه، قال دوونغ إن خزائن الأصول الرقمية تتبنى أيضًا استراتيجيات أكثر ارتباطًا بالكريبتو، مثل تحقيق العوائد عبر التحصيص (staking) أو التكرار في التمويل اللامركزي (DeFi looping)، وهو أسلوب يقوم على إعادة الاقتراض وإعادة توظيف الأصل نفسه لزيادة العوائد.

وأضاف: "ما زال هناك الكثير مما يمكن القيام به هنا. أعتقد أن مستقبل هذا القطاع سيعتمد إلى حد كبير على ما يحدث مع التحولات التنظيمية، والسيولة، وضغوط السوق، للحصول على رؤية أوضح حول المسار طويل الأجل."

وفي 15 سبتمبر، توقعت ستاندرد تشارترد أن بعض DATs لن تتمكن من البقاء على المدى الطويل، ما قد يدفعها لتبني استراتيجيات جديدة أو الاختفاء من المشهد.

سباق للسيطرة على توكن واحد

قال دوونغ وزميله الباحث في Coinbase كولين باسكو في تقرير بتاريخ 10 سبتمبر إن سباق DAT دخل مرحلة "لاعب ضد لاعب"، حيث تتنافس الشركات للتميز عن غيرها.

وأشار دوونغ إلى أن عمليات إعادة شراء الأسهم الأخيرة من قبل شركات خزائن الكريبتو خلال الأسابيع الماضية تعكس هذا التطور الجديد.

فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة الإعلام Thumzup المرتبطة بدونالد ترامب الابن، والتي تمتلك بيتكوين (BTC) ودوغكوين (DOGE)، في 24 سبتمبر أنها ستزيد برنامج إعادة شراء الأسهم من مليون دولار إلى 10 ملايين دولار. كما وسّعت شركة DeFi Development Corp المتخصصة في خزانة سولانا (SOL) برنامج إعادة الشراء من مليون دولار إلى 100 مليون دولار.

وقال دوونغ: "أعتقد أن الفكرة وراء ذلك هي أن الشركات تعتقد أن عددًا قليلًا فقط من اللاعبين الرئيسيين سيسيطرون على كل توكن، وأنها تتنافس للتميز إما من خلال الحجم أو من خلال الهندسة المالية."

وأضاف: "أعتقد أيضًا أن هذه الاستراتيجية ربما ساهمت في حركة الأسعار السلبية التي شوهدت في منتصف وأواخر سبتمبر، حيث فضّلت هذه الكيانات استخدام رأس المال لرفع أسعار الأسهم بدلًا من تراكم الكريبتو."

إعادة شراء الأسهم لا تعني النجاح دائمًا

وأوضح دوونغ أن تجربته تشير إلى أن إعادة شراء الأسهم لا تؤدي دائمًا إلى ارتفاع السعر، خاصةً عندما يعتبرها السوق إشارة سلبية عن صحة الشركة على المدى الطويل، لأنها في النهاية "مدفوعة إلى حد كبير بالعاطفة."

وقال: "تعتمد فعالية إعادة الشراء على تصورات المستثمرين حول الأساسيات الجوهرية للشركة."

وأضاف: "على سبيل المثال، إذا كان DAT يستخدم إعادة الشراء كخطوة دفاعية لتقليل الأسهم المتاحة، لكن المستثمرين يعتقدون أن الشركة تحتفظ باستراتيجية تخصيص رأس مال فعالة وتمويل شفاف، فقد تستفيد أسعار أسهمها. أما العكس فيحدث عندما لا تتوفر الشروط المناسبة."

وكانت شركة TON Strategy، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Verb Technology Company، قد أعلنت عن إعادة شراء للأسهم في 12 سبتمبر، لكن المستثمرين لم يتفاعلوا إيجابيًا، حيث انخفضت الأسهم بنسبة 7.5%.

خزائن الكريبتو تراكم الأصول

تحتفظ DATs التي أضافت بيتكوين إلى ميزانياتها بأكثر من 1.4 مليون عملة، تمثل نحو 6.6% من إجمالي المعروض، وتبلغ قيمتها أكثر من 166 مليار دولار.

استحوذت الشركات على أكثر من 1.4 مليون بيتكوين كأصل خزينة. المصدر: Bitbo

كما استحوذت 68 شركة على ما مجموعه 5.49 مليون إيثر (ETH) بقيمة تقارب 24 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، شهدت سولانا (SOL) أيضًا إقبالًا كبيرًا، حيث تمتلك 9 كيانات عامة ما يزيد عن 13.4 مليون توكن، بقيمة تفوق 3 مليارات دولار.