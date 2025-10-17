فرنسا تُجري عمليات تفتيش على بينانس ومنصات أخرى لضمان امتثالها لمعايير مكافحة غسيل الأموال

أجرت السلطات الفرنسية عمليات تفتيش شاملة استهدفت بينانس وعدد من مزودي خدمات الأصول الرقمية، في إطار مراجعة تنظيمية لتعزيز الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب ما أفادت به “بلومبرغ”.

وذكرت التقارير أن الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية (ACPR) طلبت من بينانس تحسين أنظمة الامتثال لديها، وتوسيع فرق المخاطر والامتثال، تمهيدا للحصول على ترخيص MiCA الأوروبي المرتقب.

وتُحال نتائج هذا التفتيش إلى هيئة تنظيم الأسواق المالية (AMF)، التي تمنح الشركات فترة زمنية لمعالجة أوجه القصور قبل اتخاذ إجراءات تنظيمية.

عدم الامتثال قد يؤدي إلى فقدان الترخيص أو التعرض لعقوبات، مما يعيق قدرة الشركات على العمل داخل الاتحاد الأوروبي.

حتى الآن، لم تحصل سوى شركات محدودة مثل “Deblock” و”GOin” و”Bitstack” و”CACEIS” على الترخيص الكامل.

اقرأ أيضا:

ارتفاع في حجم تداول البيتكوين رغم هبوط السعر: التفاصيل

سعر البيتكوين يهبط دون مستوى 105 ألف دولار…هل مازال هناك احتمال الارتداد نحو 117 ألف دولار؟

