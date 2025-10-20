أسواق الكريبتو تنتعش بعد تأكيد ترامب عقد قمة مع شي جين بينغ في 31 أكتوبر

تام شمس - الاثنين 20 أكتوبر 2025 04:43 مساءً - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد أنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) المقرر انعقادها في سيول، كوريا الجنوبية، في 31 أكتوبر.

وقال ترامب في مقابلة مع ماريا بارتيرومو على قناة Fox News عقب تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة:

"سنلتقي خلال أسبوعين في كوريا الجنوبية مع الرئيس شي وعدد من القادة الآخرين."

وأضاف ترامب:

"شي جين بينغ قائد قوي للغاية ورجل مدهش. يمكنك أن ترى ما أنجزه وأين وصل في حياته إنها قصة مذهلة، تستحق أن تُجسد في فيلم. أعتقد أننا سنتفاهم جيدًا مع الصين، لكن يجب أن يكون لدينا اتفاق عادل. سيكون اتفاقًا عادلًا."



دونالد ترامب يتحدث مع ماريا بارتيرومو عن اجتماعه المرتقب مع شي جين بينغ وحل النزاعات التجارية بين البلدين. المصدر: Fox News

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق أنه "لا يرى سببًا" للقاء شي جين بينغ في قمة APEC، ثم أعلن فرض رسوم جمركية إضافية على الصين، ما أدى إلى انهيار واسع في أسواق الكريبتو، حيث فقدت بعض العملات البديلة ما يصل إلى 99% من قيمتها.

كما أدت منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي حينها إلى موجة تصفيات ضخمة تجاوزت 20 مليار دولار في أسواق مشتقات الكريبتو وهي أكبر عملية تصفية في تاريخ السوق تفاقمت بسبب الرافعة المالية العالية وضعف السيولة والمخاطر المفرطة.

الكريبتو ينتعش مع تراجع التوترات

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) بنحو 2% يوم الأحد بعد تصريحات ترامب، ولم يكن وحده في هذا الصعود.

فقد شهدت العملات المشفرة انتعاشًا جماعيًا، حيث ارتفع كل من الإيثريوم (ETH) وBNB بنحو 3.5%، بينما صعد سولانا (SOL) بنحو 4%، وفقًا لبيانات TradingView وقت كتابة التقرير.

العملات المشفرة تسجّل ارتفاعات جماعية يوم الأحد. المصدر: TradingView

وكان مزاج السوق قد هبط إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر عقب الانهيار التاريخي الأخير ومخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين.

وأظهر مؤشر الخوف والطمع في الكريبتو (Crypto Fear & Greed) تراجعًا إلى مستوى 22 يوم الجمعة، مما يشير إلى حالة "خوف شديد" وحذر متزايد بين المستثمرين.

ومع ذلك، توقع محللون في The Kobeissi Letter أن يكون هذا الهبوط قصير الأجل لأسباب فنية، مؤكدين أن الاتجاه الصعودي طويل الأمد لا يزال قائمًا.