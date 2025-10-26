شركة Crypto.com تنضم لسباق التراخيص البنكية في أمريكا لتعزيز خدماتها المؤسساتية تقدمت شركة “Crypto.com” بطلب للحصول على ميثاق بنك ائتماني وطني من مكتب مراقب العملة الأمريكي (OCC)، في خطوة تهدف إلى توسيع خدمات الحفظ والإيداع للمستثمرين المؤسسات. الميثاق سيسمح لـ “Crypto.com” بتقديم خدمات الحفظ عبر عدة شبكات بلوكشين، منها “Cronos”، واستهداف صناديق الاستثمار وسندات الخزانة الرقمية. أكد الرئيس التنفيذي “كريس مارساليك” أن هذا التحرك يعكس التزام الشركة ببناء بنية تحتية منظمة وآمنة. الطلب لن يؤثر على عمليات “Crypto.com Custody Trust” الخاضعة لرقابة نيو هامبشاير، لكنه يعزز توجه الشركة نحو تقديم خدمات مالية خاضعة للتنظيم الفيدرالي. بخطوتها الأخيرة تنضم “Crypto.com” إلى شركة الريبل و”Circle” و”كوين بيس”، التي تسعى جميعها للحصول على ميثاق مصرفي لتعزيز حضورها المؤسساتي وسط نمو متزايد في تبني الأصول الرقمية. اقرأ أيضا: سعر البيتكوين يرتفع فوق مستوى 113 ألف دولار وسط تفاؤل باتفاق تجاري وشيك بين واشنطن وبكين مؤسس تيليغرام “بافل دوروف” سيكون حاضرا في مؤتمر Blockchain Life 2025 – دبي



كانت هذه تفاصيل خبر شركة Crypto.com تنضم لسباق التراخيص البنكية في أمريكا لتعزيز خدماتها المؤسساتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.