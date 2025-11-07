تحالف جديد في قطاع العملات المشفرة يسعى لتوحيد معايير معاملات البلوكشين

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 01:43 مساءً - انضمت سبع شركات كبرى في مجال العملات المشفرة لتأسيس معايير موحّدة لتحويل العملات المستقرة عبر الشبكات (Crosschain)، وذلك بعد عامٍ قياسي في 2024 تجاوزت فيه أحجام تحويلات العملات المستقرة تلك الخاصة بـ فيزا وماستركارد.

تضم المبادرة كلًّا من Fireblocks ومؤسسة سولانا ومؤسسة TON وPolygon Labs ومؤسسة Stellar Development وMysten Labs وMonad Foundation، حيث أعلنت الشركات يوم الخميس عن تشكيل تحالف مدفوعات البلوكشين (BPC).

ووفقًا للبيان التأسيسي، يهدف التحالف إلى بناء إطار عمل موحد يعزّز معاملات البلوكشين لتتوافق مع المتطلبات التنظيمية والبيانية التقليدية في أنظمة المدفوعات.

وجاء في البيان:

“أنظمة المدفوعات القائمة على البلوكشين تعيد تشكيل مشهد المدفوعات العالمي. لكن لتحقيق كامل إمكاناتها، يجب معالجة التجارب غير المتسقة والمجزأة التي يواجهها الأفراد والمؤسسات عند الانتقال بين المدفوعات التقليدية وتلك القائمة على البلوكشين.”

المصدر: Blockchain Payments Consortium

تشير بيانات منصة Artemis Terminal إلى أن أحجام تحويلات العملات المستقرة ارتفعت بنسبة 4.36% خلال الثلاثين يومًا الماضية، مع بلوغ حجم المعاملات المعدل أكثر من 3.7 تريليون دولار.

وخلال عام 2024 بأكمله، بلغ المجموع 27.6 تريليون دولار، متجاوزًا إجمالي أحجام معاملات فيزا وماستركارد بنسبة 7.7%.

إطار موحد لتسريع التبني

يهدف تحالف BPC إلى تمكين المدفوعات والتحويلات العابرة للحدود بسرعة وتكلفة منخفضة، مع دمج أنظمة البلوكشين في التمويل التقليدي وتوحيد المعايير مع الجهات التنظيمية.

وقال التحالف:

“سيسمح هذا للمؤسسات المالية والشركات والجهات الأخرى ببناء أنظمة تعمل بانسيابية عبر الشبكات والحدود.”

وأضاف أنه يسعى إلى أن يكون جسرًا بين أنظمة البلوكشين والمنظّمين والمؤسسات المالية التقليدية من خلال توفير إطار موحّد ومتوافق عبر مختلف الولايات القضائية.

خطوة حاسمة نحو النضج الصناعي

قال راجا شاكرفورتي، مدير الأعمال في مؤسسة Stellar Development، إن هذا التحالف يمثل “خطوة حاسمة نحو نضوج صناعة العملات المشفرة.”

بدورها، أكدت Fireblocks أنه “لا توجد لغة مشتركة للمدفوعات عبر البلوكشين”، مما يؤدي إلى “احتكاك وتجزئة وإضاعة للفرص المحتملة.”

وقال ران غولدي، نائب رئيس قسم المدفوعات في Fireblocks:

المصدر: Fireblocks

“خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، شهدت صناعتنا تبنيًا واسعًا للمدفوعات الرقمية. ومع دخول مزيد من اللاعبين التقليديين إلى هذا المجال، يصبح تحسين التعاون والتنسيق والتكامل بيننا أمرًا أساسيًا.”