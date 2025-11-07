محللون: إيثريوم تُظهر مؤشرات شراء وسط حديث عن “فخ دب ضخم”

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 02:49 مساءً - قد تكون إيثريوم (ETH) قد دخلت مرحلة مثالية للتجميع، إذ يرى محللون أن التراجع الأخير في السعر قد ينعكس قريبًا نحو الاتجاه الصاعد.

قال ميخائيل فان دي بوب، مؤسس شركة MN Trading Capital، في منشور على منصة X يوم الخميس إن انخفاض سعر إيثريوم الأخير كان “أعمق قليلًا من المتوقع”، مضيفًا أن “المنطقة الحالية ما تزال ممتازة لبناء مراكز شراء جديدة على إيثريوم”.

متداولو إيثريوم يترقبون مستوى 5,000 دولار قبل نهاية العام

انخفضت إيثريوم بنسبة 13.61% خلال الأيام السبعة الماضية، لتصل إلى أدنى مستوى عند 3,099 دولارًا يوم الثلاثاء، قبل أن تتعافى إلى نحو 3,337 دولارًا وقت النشر، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

المتداول المجهول Ash Crypto وصف حركة السعر الحالية بأنها “تشبه فخ دب ضخم” أي تراجع وهمي قبل انطلاق صعود قوي معربًا عن تفاؤله بأن يصل سعر إيثريوم إلى 5,000 دولار قبل نهاية العام.

انخفضت إيثريوم بنسبة 24.32% خلال الأسبوع الماضي. المصدر: CoinMarketCap

تاريخيًا، يُعد شهر نوفمبر الأفضل أداءً للبيتكوين منذ عام 2013، في حين أن متوسط عائدات إيثريوم خلال الشهر ذاته أقل نسبيًا عند 5.76% فقط، بحسب بيانات CoinGlass.

وكان سعر إيثريوم قد اقترب من مستوى 4,740 دولارًا في السابع من أكتوبر الماضي، وهو ما يدفع بعض المتداولين إلى توقع عودة العملة إلى هذا النطاق قريبًا.

قال المتداول Gordon: “أنتم على وشك مشاهدة واحدة من أعظم الانعكاسات السعرية التي شهدناها على الإطلاق في إيثريوم.”

في المقابل، يرى محللون آخرون أن نقص المعروض في السوق قد يكون عاملًا محفزًا للصعود، مشيرين إلى التراجع المستمر في كمية إيثريوم المتاحة على منصات التداول كإشارة قوية إلى ضيق العرض وارتفاع الطلب.

معنويات السوق تتحول إلى التفاؤل

تزامن هذا التحسن مع تحول في معنويات متداولي إيثريوم على وسائل التواصل الاجتماعي نحو التفاؤل، بعد أن شهدت العملة ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس رغم استمرار الخوف في بقية سوق العملات المشفرة.

ذكرت منصة التحليلات Santiment أن الارتفاع المفاجئ نحو 3,500 دولار أشعل موجة من التعليقات المتفائلة، إذ اعتبره المتداولون مؤشرًا على أن إيثريوم بدأت تستعيد مسارها الصاعد.

وبحسب مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة، سجّل السوق يوم الجمعة درجة 24 من أصل 100، ما يشير إلى استمرار حالة “الخوف الشديد” رغم إشارات التعافي الجزئية في أداء إيثريوم.