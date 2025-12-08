تسجّل صناديق العملات المشفّرة أسبوعها الثاني من التدفقات الوافدة بعد عمليات بيع ضخمة بقيمة 5.5 مليارات دولار

تام شمس - الاثنين 8 ديسمبر 2025 03:35 مساءً - حافظت منتجات الاستثمار في العملات المشفّرة على زخمها التصاعدي الأسبوع الماضي، مسجّلة أسبوعين متتاليين من المكاسب بعد موجة كبيرة من التدفقات الخارجة.

جذبت المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) الخاصة بالعملات المشفّرة تدفقات وافدة بقيمة 716 مليون دولار، لتُضاف إلى مكاسب الأسبوع السابق البالغة مليار دولار، وفقاً لما ذكرته شركة إدارة الأصول الأوروبية CoinShares يوم الإثنين.

وقال رئيس الأبحاث في CoinShares، جيمس باترفيل، إن "البيانات اليومية أظهرت تدفقات خارجة طفيفة يومي الخميس والجمعة، في ما نعتقد أنه كان استجابة لبيانات اقتصادية كلية في الولايات المتحدة تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية".

دفعت التدفقات الجديدة إجمالي الأصول المُدارة (AUM) إلى ما يزيد على 180 مليار دولار، ما يمثّل تعافياً بنسبة 8% من أدنى مستويات نوفمبر، بعد تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 5.5 مليارات دولار خلال أربعة أسابيع. ومع ذلك، ظل إجمالي الأصول المُدارة أقل كثيراً من ذروته التاريخية البالغة 264 مليار دولار، بحسب باترفيل.

البيتكوين يقود التدفقات… وChainlink تسجّل رقماً قياسياً

قاد البيتكوين (BTC) مكاسب منتجات ETP الأسبوع الماضي، بعدما جذب تدفقات بقيمة 352 مليون دولار، تلاه صندوق XRP بتدفقات بلغت 244 مليون دولار.

وبرزت عملة Chainlink المُرمز (LINK) مع تدفقات قياسية بلغت 52.8 مليون دولار، وهو ما يعادل 54% من إجمالي أصولها المُدارة.

تدفقات ETP الأسبوعية بحسب الأصل حتى يوم الجمعة (بملايين الدولارات). المصدر: CoinShares

سجّلت صناديق إيثريوم (ETH) تدفقات طفيفة بقيمة 39 مليون دولار، بينما شهدت منتجات البيتكوين القصيرة تدفقات خارجة بنحو 19 مليون دولار، في مؤشر محتمل على تراجع في المعنويات السلبية.

ProShares تتصدر التدفقات… وصناديق BlackRock تتراجع

على مستوى المُصدِرين، تصدّرت ProShares التدفقات الوافدة بقيمة 210 ملايين دولار، بينما شهدت BlackRock أكبر مُصدر من حيث الأصول المُدارة تدفقات خارجة بلغت 105 ملايين دولار.

كما سجّلت Ark التابعة لكاثي وود وGrayscale تدفقات خارجة، بلغت 78 مليون دولار و7 ملايين دولار على التوالي خلال الأسبوع.

تدفقات ETP الأسبوعية بحسب المُصدر حتى يوم الجمعة (بملايين الدولارات). المصدر: CoinShares

جغرافياً، شهدت معظم المناطق العالمية تدفقات وافدة، وكانت أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وكندا، بتدفقات بلغت 483 مليون دولار و97 مليون دولار و80.7 مليون دولار على الترتيب.

وسجّلت السويد تدفقات خارجة بقيمة 5.6 ملايين دولار الأسبوع الماضي، ما رفع إجمالي التدفقات الخارجة منذ بداية العام إلى 836 مليون دولار، لتتصدّر بذلك التدفقات الخارجة عالمياً.