حركة إقلاع وهبوط الطائرات تستأنف في عدن من جديد

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - سبأنت

استأنفت الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي، مساء اليوم، بإقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية على رحلة رقم 648 على خط عدن - عمان- عدن.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة النقل، لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ)، ان استئناف الرحلات جاء عقب توقف رحلات الطيران في المطار لأسباب فنية.. مؤكداً أن قيادة الوزارة، وهيئة الطيرانو والخطوط الجوية اليمنية، بذلت جهوداً كبيرة اثمرت في استئناف الرحلات.

وعبر المصدر عن اعتذار الوزارة للمسافرين على هذا التأخير الذي كان لأسباب خارجة عن الارداة..مؤكدا انه تم إعادة جدولة رحلات الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية لمواصلة نشاطها الملاحي.