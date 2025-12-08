تحرير عشرات التلاميذ المختطفين في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول في نيجيريا، اليوم الاثنين، إن الحكومة أنقذت 100 تلميذ كانوا قد خُطفوا من مدرسة في وسط البلاد الشهر الماضي.

وذكر المتحدث دانيال أتوري المسؤول في ولاية النيجر أن مسؤولين حكوميين أكدوا إجراء عملية الإنقاذ صباح اليوم الاثنين، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وخطف مسلحون أكثر من 300 تلميذ و12 من الموظفين في 21 نوفمبر الماضي من مدرسة داخلية في بابيري، وهي قرية صغيرة في ولاية النيجر.

وتمكن 50 تلميذا من الفرار في الساعات التالية، إلا أنه لم تتوفر حتى اليوم الاثنين أي مستجدات حول مكان احتجاز أو أوضاع بقية الأطفال الذي لم يتجاوز عمر بعضهم الست سنوات.