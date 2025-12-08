شكرا لبحثكم عن خبر المحرّمي يلتقي محافظ البنك المركزي ويؤكد دعم جهود الاستقرار النقدي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى القائد عبدالرحمن المحرّمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن، محافظ البنك المركزي الأستاذ أحمد أحمد غالب المعبقي، لمناقشة المستجدات والتطورات الاقتصادية الراهنة.

واستمع القائد المحرّمي إلى شرح مفصلٍ من محافظ البنك المركزي حول الجهود المبذولة لتعزيز استقرار سعر صرف العملة المحلية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، إلى جانب الإجراءات المتخذة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وجدد القائد المحرّمي، التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم للإصلاحات المالية، والالتزام الكامل بتوريد كافة الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، لتمكين البنك من إدارة السياسة النقدية بكفاءة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

وشدّد المحرّمي، خلال اللقاء، على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ كافة الإصلاحات الاقتصادية والمالية دون تأخير، مشيراً إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد لمعالجة التحديات الراهنة واستعادة الثقة بالنظام المالي.