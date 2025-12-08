معرض Blockchain Show للذكاء الاصطناعي في أبوظبي يسلّط الضوء على مستقبل الابتكار الرقمي

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي انعقاد واحد من أبرز الفعاليات التقنية في المنطقة، وهو حدث Global Blockchain Show للذكاء الاصطناعي، الذي جمع نخبة من الخبراء، المستثمرين، المطورين، ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث تطورات تقنية البلوكشين والذكاء الاصطناعي، واستعراض التطبيقات العملية التي تعيد صياغة مستقبل القطاعات الاقتصادية.

تخلل الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تناولت محاور متعددة، من بينها:

أمن البيانات، حلول البلوكشين للمؤسسات، مستقبل التمويل اللامركزي، ودور الذكاء الاصطناعي في تسريع التحول الرقمي.

كما شهد الحدث مشاركة شركات عالمية وشركات ناشئة قدمت عروضا حيّة حول تطبيقات مبتكرة تجمع بين البلوكشين والذكاء الاصطناعي.

حضور متميز لـ بيتكوين العرب كشريك إعلامي

شارك بيتكوين العرب في تغطية الحدث بصفته مشارك إعلامي رسمي، حيث قام فريق بيتكوين العرب بإجراء لقاءات مع متحدثين رئيسيين، وتغطية أبرز الجلسات، وتقديم تقارير مباشرة عبر منصاته الرقمية.

أكد حضور بيتكوين العرب الدور المتنامي للإعلام المتخصص في دعم الابتكار ونقل المعرفة التقنية للجمهور العربي، بما يعزز الوعي بالتطورات السريعة في عالم البلوكشين والذكاء الاصطناعي.

دور الإمارات في قيادة المستقبل الرقمي

عكس الحدث رؤية دولة الإمارات في أن تكون مركز عالمي للابتكار التكنولوجي، إذ وفّر مساحة مثالية للتواصل بين رواد الصناعة، وإطلاق مبادرات جديدة، وتبادل الخبرات التي تساهم في بناء اقتصاد رقمي متطور يعتمد على أحدث التقنيات.

اختُتم Blockchain Show بتكريم المشاركين وبدعوات لاستمرار التعاون بين الجهات التقنية في المنطقة العربية بشكل خاص والعالم ككل بشكل عام، مؤكدا أن الإمارات ستبقى محطة رئيسية لابتكار الحلول الرقمية وبناء مستقبل أكثر ذكاء.

