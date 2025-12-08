Circle و Bybit تعزّزان شراكة USDC مع اقتراب قيمة العملة المستقرّة من 80 مليار دولار

تام شمس - الاثنين 8 ديسمبر 2025 06:44 مساءً - أبرمت شركة Circle، المُدرجة علناً والمُصدّرة لإحدى أكبر العملات المستقرّة المقوّمة بالدولار الأمريكي عالمياً، شراكة استراتيجية مع منصة تداول العملات المشفّرة Bybit.

وبحسب إعلان مشترك يوم الإثنين، دخلت Bybit في الشراكة مع إحدى الشركات التابعة لـCircle بهدف توسيع سيولة واستخدام العملة المستقرّة USDC.

وقالت الشركتان إن "الشراكة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى USDC عبر منظومة Bybit العالمية، وتعزيز سيولة أكبر عملة مستقرة منظَّمة في العالم، وترسيخ مكانة Bybit كمنصة متوافقة تنظيمياً وملتزمة بالشفافية والثقة".

وتأتي الشراكة في وقت يكتسب فيه USDC زخماً كبيراً، إذ ارتفعت قيمته السوقية إلى مستويات قياسية واقتربت من 80 مليار دولار.

Bybit تعمّق دمج USDC عبر التداول الفوري والمشتقات وقنوات الدفع

قال متحدث باسم Bybit لـCointelegraph إن "شراكتنا مع Circle تتيح لنا تعميق دمج USDC عبر التداول الفوري والمشتقات وقنوات الدفع ضمن إطار شفاف ومتوافق تنظيمياً".

وأوضح ممثل المنصة أن Bybit تعمل بشكل وثيق مع Circle لتعزيز توفير السيولة، وتقوية قنوات الإيداع والسحب بالعملات الورقية، وتوسيع دعم شبكات العبور بين السلاسل، مضيفاً:

"هذه مجرد بداية لا سيما في منطقة الاتحاد الأوروبي، حيث تتمتع Circle بحضور تنظيمي قوي بموجب MiCA. نرى فرصاً حقيقية لتوسيع استخدامات USDC وتقديم خيارات تسوية أكثر موثوقية للمستخدمين حول العالم".

وأضاف المتحدث أن Bybit بدأت دمج USDC قبل سنوات، بدءاً من أزواج التداول الفوري والدائم، ثم توسّعت لاحقاً لتشمل منتجات الادخار، وتسويات المؤسسات، وأدوات التحويل، وقنوات الدفع بالعملات الورقية.

وقالت المنصة: "اليوم، أصبح USDC مدمجاً بالفعل في جميع أجزاء منظومتنا، وهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة تعزّز البنية التحتية الأساسية بسيولة أفضل، وتسوية أسرع، واستخدامات أوسع".

اقتراب القيمة السوقية لـUSDC من 80 مليار دولار

تتوج شراكة Bybit–Circle عاماً من النمو القوي لـUSDC، إذ تضاعفت القيمة السوقية للعملة المستقرّة تقريباً منذ بداية عام 2025.

وبحسب بيانات CoinGecko، ارتفعت القيمة السوقية لـUSDC منذ 1 يناير 2025 بنسبة 77%، من نحو 44 مليار دولار إلى 78 مليار دولار حتى يوم الأحد.

ويتوافق هذا النمو مع سعي Circle إلى توسيع شراكاتها في القطاع المالي التقليدي، بما في ذلك التعاون مع مجموعة Deutsche Börse العالمية، وشركة المدفوعات Mastercard، وغيرها.

الرسم البياني للقيمة السوقية لـUSDC منذ الإطلاق. المصدر: CoinGecko

وبالمقارنة، شهدت Tether أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية نمواً يقارب 36% منذ بداية العام، لترتفع من 137 مليار دولار إلى 186 مليار دولار.

وقال متحدث باسم Bybit: "تدعم منصتنا عدداً من العملات المستقرة وتظل ملتزمة بمنح المستخدمين حرية الاختيار. تعاوننا مع Circle لا يقوم على الحصرية"، مضيفاً: "إنه يعكس تركيزنا على الشفافية والوضوح التنظيمي مع نضوج القطاع".