سندات الخزانة الأمريكية تقود موجة ترميز الأصول مع توقعات CoinShares بنمو في 2026

تام شمس - الاثنين 8 ديسمبر 2025 06:44 مساءً - تتوقع شركة CoinShares للاستثمار في الأصول الرقمية أن الارتفاع في الأصول الحقيقية المُرمَّزة (RWAs) خلال عام 2025 سيستمر حتى عام 2026، بدفع من تزايد الطلب العالمي على العوائد المقوّمة بالدولار.

وفي تقريرها حول توقعات الأصول الرقمية لعام 2026، قالت CoinShares إن الأصول المُرمَّزة شهدت نمواً قوياً في 2025، وكانت سندات الخزانة الأمريكية المُرمَّزة في صدارة هذا النمو. وبحسب التقرير، تضاعفت قيمة سندات الخزانة على السلسلة هذا العام، مرتفعةً من 3.91 مليارات دولار إلى 8.68 مليارات دولار. كما تضاعف الائتمان الخاص تقريباً، صاعداً من 9.85 مليارات دولار إلى 18.58 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وقال محلل الأصول الرقمية في CoinShares، ماثيو كيميل: "لقد تجاوزت عملية الترميز بالفعل السرد التقليدي لمحبي العملات المشفّرة. نحن نتحدث الآن عن أصول حقيقية، صادرة عن شركات مرموقة، وتتلقى استثمارات مادية. حتى الجهات التنظيمية تتفاعل مع البنية التحتية القائمة على البلوكتشين باعتبارها بنية موثوقة".

وتظل شبكة إيثريوم الأكثر هيمنة في مجال سندات الخزانة الأمريكية المُرمَّزة. ووفقاً لبيانات منصة RWA.xyz، بلغ حجم سندات الخزانة الأمريكية المُرمَّزة على إيثريوم أكثر من 4.9 مليارات دولار حتى يوم الإثنين.

سندات الخزانة الأمريكية المُرمَّزة بحسب القيمة السوقية. المصدر: RWA.xyz

سندات الخزانة الأمريكية هي "محفّز النمو الفوري"

تتوقع CoinShares أن تقود المنتجات المدعومة بالديون الحكومية الأمريكية المرحلة التالية من التوسع في 2026، مستندةً إلى الطلب العالمي على عوائد الدولار وكفاءة أنظمة التسوية المعتمدة على البلوكتشين.

وذكرت CoinShares أن المستثمرين يميلون إلى تفضيل الاحتفاظ بسندات الخزانة بدلاً من العملات المستقرّة عندما تكون العوائد متاحة مقابل مخاطر إضافية ضئيلة.

وأضافت الشركة: "لاحظنا أن العملات المستقرّة تُظهر طلباً عالمياً كبيراً على الدولارات المُرمَّزة كأصول للاحتياط وللمعاملات. ومع ذلك، عندما يكون الخيار متاحاً للمستثمرين not المستخدمين للمعاملات—فإنهم يفضّلون عادةً الاحتفاظ بسندات الخزانة بدلاً من الاحتفاظ بالدولارات مباشرة".

كما أشارت CoinShares إلى أن ترميز الأصول الحقيقية لم يعد تجربة هامشية مخصوصة لمجتمع العملات المشفّرة.

وقالت الشركة إن الشركات المالية الراسخة التي تصدر هذه الأصول تجذب رؤوس أموال كبيرة، كما أن الجهات التنظيمية باتت تتعامل مع البلوكتشين باعتباره بنية تحتية موثوقة.

وأضافت أن التحسينات في الكفاءة لم تعد نظرية، إذ أصبحت عمليات التسوية والإصدار والتوزيع تجري مباشرة على السلسلة، بدلاً من المرور عبر العمليات الحاضنة التقليدية.

وتتوقع CoinShares استمرار هذا التحول، وإن كان وسط منافسة محتدمة. ووفقاً للشركة، تتنافس شبكات وأنظمة تسوية متعددة على الحصة السوقية، ما يجعل من غير الواضح أي المنصات ستتصدّر وكيف ستتوحّد السيولة.

الأصول المُرمَّزة تنمو 229% في 2025

تُظهر بيانات RWA.xyz أنه باستثناء العملات المستقرّة التي تتجاوز قيمتها السوقية 300 مليار دولار فقد ارتفعت قيمة الأصول المُرمَّزة من 5.5 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2024 إلى 18.1 مليار دولار حتى وقت كتابة التقرير، ما يمثّل نمواً بنسبة 229% خلال أقل من عام.

نمو RWAs بين 2021 و2025. المصدر: RWA.xyz

وقال الرئيس التنفيذي لـCoinShares، جان-ماري موغنيتي، إن الأصول الرقمية لم تعد تعمل خارج الاقتصاد التقليدي، بل أصبحت جزءاً متجذّراً فيه.

وأضاف: "إذا كان عام 2025 هو عام العودة الهادئة، فإن 2026 يبدو مهيّأً ليكون عام الاندماج الحقيقي ضمن الاقتصاد الفعلي".