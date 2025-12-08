بينانس تحصل على تراخيص ADGM لتشغيل منصتها الدولية

تام شمس - الاثنين 8 ديسمبر 2025 07:51 مساءً - حصلت شركة بينانس العملاقة في قطاع العملات المشفّرة على ثلاثة تراخيص منفصلة من الجهة التنظيمية المالية في أبوظبي، ما يمنحها الضوء الأخضر لتشغيل منصة التداول وغرفة المقاصة وخدمات الوساطة التابعة لها ضمن الإطار التنظيمي لهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA).

ووفقاً لبيان صحفي وإعلان صادر عن بينانس يوم الإثنين، وافقت هيئة FSRA وهي جهة تنظيمية مستقلة ضمن سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، المنطقة المالية الحرة في أبوظبي على تراخيص شركات Binance Nest Exchange Limited وNest Clearing and Custody Limited وNest Trading Limited.

وقال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي المشارك لبينانس، إن هذه التراخيص تمنح الشركة وضوحاً وتنظيماً رسمياً يتيح لها دعم عملياتها العالمية من داخل ADGM.

وأضاف: "على الرغم من أن عملياتنا العالمية موزّعة وتستفيد من المواهب والابتكار في مختلف أنحاء العالم، فإن هذا الأساس التنظيمي يوفّر للمستخدمين الطمأنينة بأن بينانس تعمل وفق إطار تنظيمي عالمي موثوق ورفيع المستوى". وتابع: "نحن ممتنون للنهج المتقدّم لهيئة FSRA، والذي يحمي المستخدمين ويعزز الابتكار في الوقت نفسه".

بينانس قد تؤسس مقراً لها في أبوظبي

لا تمتلك بينانس مقراً رئيسياً رسمياً، وهو ما يؤثر عادة في التزاماتها الضريبية والإطار التنظيمي الذي يجب أن تتبعه.

وقد تواصلت Cointelegraph مع بينانس للتعليق.

وبموجب إرشادات صادرة في فبراير 2020، تشترط FSRA أن تكون لدى الكيانات المصرّح لها بممارسة الأنشطة الخاضعة للتنظيم داخل ADGM "العقل والإدارة" في المنطقة، بما يشمل تخصيص موارد للمهام التجارية والحوكمة والامتثال والمراقبة والعمليات والدعم التقني وموارد تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية.

وتقول بينانس إن العمل ضمن النظام المالي لسوق أبوظبي العالمي يوفّر للمستخدمين حماية إضافية للمستهلك، إلى جانب رقابة تنظيمية معزّزة. وتخطط المنصة لبدء تنفيذ "أنشطتها المنظمة" في 5 يناير 2026.

وقال تينغ في منشور على X يوم الإثنين إن هذا يمثل "خطوة مهمة لبينانس"، لأنها أصبحت أول بورصة عالمية تحصل على موافقة تنظيمية من جهة محترمة، وستخضع الآن عملياتها الدولية وسيولتها لإشراف كامل من البداية إلى النهاية.

وتتمتع بينانس بالفعل بحضور قوي في الإمارات العربية المتحدة، إذ حصلت على رخصة مزوّد خدمات الأصول الافتراضية في دبي في أبريل 2024، كما تلقت استثماراً بقيمة ملياري دولار من شركة MGX، وهي شركة استثمارية في مجالي الذكاء الاصطناعي والتقنية مقرّها أبوظبي، في مارس الماضي.