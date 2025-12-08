شكرا لقرائتكم خبر محافظ جدة يفتتح أعمال مؤتمر الابتكار في استدامة المياه في نسخته الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونيابة عن الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وبحضور رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، أعمال مؤتمر الابتكار في استدامة المياه في نسخته الرابعة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمياه، ويستمر حتى العاشر من ديسمبر الحالي، بحضور نخبة من كبار القادة والمسؤولين الدوليين والمحليين في قطاعات المياه والاقتصاد في العالم، وخبراء ومختصين من الأمم المتحدة والبنك الدولي والهيئات والشركات الكبرى.

وبدأ الحفل بكلمة رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، أوضح فيها أن العالم يواجه فجوة واضحة بين أهمية المياه في الاقتصاد العالمي - حيث تسهم في نحو 60% من الناتج العالمي - وبين انخفاض حجم الاستثمار في الابتكار البيئي الذي لا يتجاوز 1%، مشيرا إلى أن براءات الاختراع في المياه لا تُشكل سوى 5% من إجمالي الاختراعات البيئية، وأن الاستثمار الجريء في هذا القطاع ما زال أقل من 0.5%.

وشدد على أن التحديات العابرة للقارات تحتم تكاتف جميع الاختصاصات، ليس في التقنيات فحسب، بل في تطوير نماذج العمل والتمويل والسياسات، وأن تبادل الابتكار بين دول العالم هو المحرك الحقيقي للمستقبل.

وأوضح أن قيادة المملكة الرشيدة وضعت الإنسان في قلب التنمية، ما مكنها من قيادة صناعة التحلية عالميا وتعزيز كفاءة الطاقة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مبينا أن 90% من الابتكارات عالميا لم تكتب لها الاستمرارية بسبب غياب تطوير نماذج العمل، وأن الابتكار لا يقتصر على التقنية، بل يشمل آليات التمويل، وأطر السياسات، وفاعلية التشغيل.

واختتم العبدالكريم بالتأكيد على أن المملكة، انطلاقا من جدة حيث بدأت صناعة التحلية عبر «الكنداسة»، تعقد العزم على أن تكون شريكا قائدا في تشكيل مستقبل الأمن المائي العالمي في القرن الـ21.

وشهد الأمير سعود بن جلوي الإعلان عن إطلاق «واحة المياه» في رابغ، التي تعد إحدى أبرز المنظومات البحثية والابتكارية المتكاملة في العالم، والمخصصة لتطوير حلول وابتكارات نوعية في مجال المياه وسلاسل الإمداد، ودخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية رسميا برقم قياسي جديد حققته الهيئة السعودية للمياه، عن أكبر واحة ابتكار مائي في العالم بمساحة 33,395.88 م2، في إنجاز سعودي عالمي جديد يضاف إلى سجل الإنجازات القياسية التي حققتها المملكة في قطاع المياه.

كما كرم محافظ جدة المشاريع الفائزة في النسخة الثالثة من جائزة الابتكار العالمية في المياه GPIW 2025، والتي حصد خلالها السيد قويهوا يو Guihua Yu الجائزة الكبرى للاكتشاف عن مسار إنتاج المياه المستدام والحفاظ على البيئة، بينما فاز هانتشينغ يو HanQing Yu بالجائزة الكبرى للأثر ضمن مسار تقنيات معالجة المياه العادمة بتكلفة منخفضة، إلى جانب تكريم 12 فائزا بجوائز الأثر بعد منافسة دولية استقطبت أكثر من 2500 مبتكر من أكثر من 119 دولة حول العالم.

وتجول المحافظ في المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي ضم أكثر من 100 عارض، ويسلط الضوء على أحدث التطورات في التقنيات المائية، بما يشمل حلول التحلية، وإعادة الاستخدام، والتحول الرقمي، والحوكمة التنظيمية، والابتكارات الناشئة في صناعة المياه، في مؤشر على التطور العلمي والتقني الذي تبلغه النسخة الرابعة هذا العام.