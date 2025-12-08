السعودية وقطر: تكثيف الجهود لصون السلم والأمن الدوليين

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، اليوم الاثنين، عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر إلى السعودية حيث أجرى مباحثات مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكد الجانبان "أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية والثقافة والسياحة والتعليم".

كما أكد الطرفان، في البيان "عزمهما على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية".

ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط عاصمتي البلدين الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف.

في الشأن الدولي، "جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية".