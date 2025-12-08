الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 08-12-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-08 12:48PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه للتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليعلن بعدها تعافيه في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السعر بتحركاته القادمة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.1365، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.1525.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

