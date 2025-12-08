تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 08-12-2025

استقر سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه للتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليعلن بعدها تعافيه في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السعر بتحركاته القادمة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.1365، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.1525.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد