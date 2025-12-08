شكرا لقرائتكم خبر «يوم الصفقة».. منصة استثمارية في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرسخ «يوم الصفقة» حضوره ضمن فعاليات مؤتمر الابتكار في استدامة المياه الذي انطلقت فعالياته بجدة، بوصفه منصة اقتصادية رائدة تحول الابتكارات إلى قيمة سوقية حقيقية تتجاوز مليار ريال، عبر ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين وصناع القرار من داخل المملكة وخارجها.

ويستقطب «يوم الصفقة» الذي يديره مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، الذراع الابتكاري للهيئة السعودية للمياه، أكثر من 55 مستثمرا دوليا ومحليا من كبرى الشركات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة والسعودية، إلى جانب 36 شركة ناشئة تستعرض حلولا قابلة للنمو في مجالات التحلية، والمعالجة المتقدمة، وإعادة الاستخدام، وإدارة الشبكات، وخفض الفاقد، والأنظمة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتكمن قوة المنصة في كونها حلقة الوصل المباشرة التي تنتقل عبرها الحلول الابتكارية إلى أسواق الاستثمار، وفق معايير دقيقة تشمل الجدوى الاقتصادية، والعائد المتوقع، ونضج التقنية، وحجم السوق المستهدف.

ويمنح هذا النموذج الشركات الناشئة فرصة لتسريع رحلتها، ورفع تقييماتها السوقية، وجذب استثمارات نوعية تعزز تنافسية قطاع المياه.

ويعد «يوم الصفقة» منصة سنوية تسهم في بناء شركات أكثر نضجا، وتوليد استثمارات أكبر، ودعم منظومة ابتكار وطنية وعالمية ترسخ مكانة المملكة بوصفها محورا عالميا لتقنيات المياه المستقبلية.