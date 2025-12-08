شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الطبية التخصصية السعودية تعقد اجتماعها 6 يناير لمناقشة توزيع أرباح استثنائية بقيمة 200 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عملة البيتكوين يوم الاثنين، متعافيةً من انخفاض أسبوعي طفيف مع تمسك المستثمرين بتوقعات أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.



وبقيت المكاسب محدودة مع استمرار حذر المشاركين في السوق، بعدما أدت الإشارات المتباينة الأخيرة من صانعي السياسة إلى تهدئة الحماس.



وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم ارتفاعًا بنسبة 2.2% لتتداول عند 91,398.6 دولار بحلول الساعة 02:08 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:08 بتوقيت غرينتش).



واستعادت بيتكوين جزءًا من خسائرها بعد تراجعها الأسبوع الماضي إلى ما دون 84 ألف دولار. وقد أبقى هذا التراجع — بعد الخسائر القاسية خلال نوفمبر — المستثمرين في حالة ترقب.



توقعات بخفض الفائدة هذا الأسبوع



لا تزال رهانات خفض الفائدة ثابتة عقب بيانات اقتصادية أميركية أضعف نسبيًا خلال الأسابيع الماضية. ويتوقع المستثمرون بنسبة 87% خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي الذي ينتهي 10 ديسمبر، بدعم من تراجع مؤشرات التضخم.



وأظهر تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) — المفضل لدى الفيدرالي — يوم الجمعة ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2%، وتراجع معدل الزيادة السنوي إلى 2.8%، ما عزز الاعتقاد بأن الضغوط التضخمية تتراجع بشكل مستدام.



يدعم التحوّل نحو أسعار فائدة أدنى الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة، إلا أن المتداولين ما يزالون حذرين. فقد أدت التصريحات المتضاربة من مسؤولي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة إلى حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة وحجم التيسير النقدي المحتمل خلال عام 2026.



وكانت بيتكوين قد بدأت صعودًا قويًا نهاية عام 2024 مع تنامي التوقعات لبدء التحول في سياسة الفيدرالي، حيث تُعد الأوضاع المالية الأكثر تيسيرًا عاملًا محوريًا في هذا الارتفاع.

وتاريخيًا، تؤدي الفائدة المنخفضة إلى إضعاف الدولار وتعزيز جاذبية الأصول غير ذات العائد مثل بيتكوين، ما قد يدعم استمرار المكاسب إذا واصل الاقتصاد إظهار تباطؤ تضخمي.



وتتجه الأنظار الآن إلى بيان الفيدرالي وتعليقات رئيسه جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



أسعار العملات المشفرة اليوم: ارتفاع العملات البديلة ضمن نطاقات ضيقة



ارتفعت معظم العملات البديلة inline مع صعود السوق الأوسع، لكنها بقيت تتحرك ضمن نطاقات تداول محدودة.



إيثريوم — ثاني أكبر عملة مشفرة — ارتفعت بنسبة 3% إلى 3,127.92 دولار

XRP — ثالث أكبر عملة — زادت بنسبة 2.5% لتصل إلى 2.08 دولار