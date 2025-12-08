تكنولوجيا: فيڤو تكشف موعد إطلاق S50 و S50 Pro Mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد سلسلة من التشويقات، كشفت فيڤو أخيرًا عن موعد إطلاق سلسلة S50 رسميًا، كما فتحت باب الحجز المسبق للهاتفين داخل الصين.

ومن المقرر أن يظهر كل من vivo S50 و S50 Pro Mini لأول مرة يوم 15 ديسمبر، وذلك وفق الصور ومقاطع الفيديو الترويجية التي نشرتها الشركة عبر منصة Weibo.

وأكدت فيڤو أيضًا خيارات الألوان المتاحة للطرازين عبر متجرها الإلكتروني. سيصل vivo S50 بأربعة ألوان عن الأبيض والبنفسجي والأسود والأزرق. بينما سيصدر S50 Pro Mini بثلاثة ألوان فقط تشمل الأبيض والأسود والبنفسجي.

وسيحصل S50 Pro Mini على معالج Snapdragon 8 Gen 5 الرائد، في حين تشير التوقعات إلى أن طراز S50 سيعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 3.

وكلا الهاتفين سيقدمان كاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony IMX882، على أن تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام القادمة.

