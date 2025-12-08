تكنولوجيا: ظهور عدة أجهزة Redmi Note 15 قبل الإطلاق العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سلسلة Redmi Note 15 للإطلاق العالمي قريبًا، لكن التسريبات الأخيرة منحتنا بالفعل صورة واضحة إلى حد كبير عمّا ستقدمه الأجهزة الجديدة.

وخلال الساعات الماضية، ظهرت قوائم إضافية لكل من Redmi Note 15 Pro 4G و Note 15 و Note 15 Pro لدى عدد من المتاجر والمشغلين الأوروبيين، والمفاجأة أن الأجهزة أصبحت متاحة للشراء رغم عدم الإعلان الرسمي عنها بعد.

جاء Redmi Note 15 Pro 4G بسعر 289 يورو في إيطاليا، وذلك لإصدار الذاكرة 8 جيجابايت مع التخزين 256 جيجابايت، وهو ما يتطابق مع تسريب سابق من متجر إيطالي آخر.

وتوضح المواصفات أن الهاتف سيصل بشاشة OLED قياس 6.77 بوصة بدقة FHD+ وتردد 120Hz، مع شريحة MediaTek Helio G200، وكاميرا رئيسية 200 ميجابكسل، وبطارية 6,500 مللي أمبير تدعم شحن 45 واط.

أما Redmi Note 15، فقد ظهر بسعر 6.99 يورو فقط ضمن عقد مع أحد المشغلين في ألمانيا، على أن يبدأ الشحن الأسبوع المقبل. وسيتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق.

ويعتمد هذا الطراز على شاشة OLED قياس 6.77 بوصة بدقة 2,392 × 1,080 بكسل، مع معالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 3، وكاميرا رئيسية 108 ميجابكسل، وبطارية 5,520 مللي أمبير بتقنية Si-C ودعم شحن 45 واط.

وظهر كذلك Redmi Note 15 Pro لدى عدة مشغلين في ألمانيا بأسعار متفاوتة ضمن خطط العقود، بينما من المتوقع أن يُباع بسعر 399 يورو بدون عقد.

وتشير المواصفات المتوقعة إلى شاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة بدقة 2,772 × 1,280 بكسل، مع معالج MediaTek Dimensity 7400-Ultra، وكاميرا رئيسية 200 ميجابكسل، وبطارية 6,580 مللي أمبير بتقنية Si-C.

