تكنولوجيا: تسريب صورة Realme Narzo 90 مع المواصفات الكاملة

تستعد Realme لإطلاق سلسلة Narzo جديدة كليًا في الهند، رغم عدم وضوح عدد الأجهزة التي ستضمها عائلة Narzo 90 حتى الآن. وللمقارنة، جاءت سلسلة Narzo 80 السابقة بأربعة طرازات، بينما يبدو أننا هذا العام سنحصل على نسخة أساسية تحمل اسم Narzo 90، على عكس ما حدث سابقًا.

ووفقًا لتقرير جديد، سيحمل Narzo 90 رقم الطراز RMX5111، وسيصل بلوني الأسود والذهبي، مع خيارات متعددة للذاكرة تشمل 6 و8 و12 جيجابايت. ويظهر اللون الذهبي في الصورة المسربة المرافقة.

وسيجمع الإصدار الأساسي بين 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من التخزين، بينما تأتي أعلى سعة تخزين متاحة عند 256 جيجابايت.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيعتمد على معالج MediaTek Dimensity 7300، مع شاشة OLED مقاس 6.78 بوصة بدقة FHD+ وتردد 120 هرتز، وبطارية 6,500 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقوة 80 واط. أما الكاميرا الرئيسية فستأتي بدقة 50 ميجابكسل.

ورغم أن Realme لم تعلن بعد موعد الإطلاق الرسمي، إلا أن المصادر تؤكد أن ظهور Narzo 90 بات قريبًا، ومن المتوقع وصوله قبل حلول الذكرى السنوية لإطلاق سلسلة Narzo 80 في شهر أبريل.

