شكرا لقرائتكم خبر عن مرافق السعودية تتوصل لتسوية ودية مع "أرامكو" بشأن توريد زيت الوقود لمحطة "ينبع 2" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار يوم الاثنين قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، تتصدره الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث بات خفض سعر الفائدة أمرًا مسعّرًا بالكامل في الأسواق، رغم أن الانقسام الشديد داخل لجنة السياسة النقدية يبقي النتيجة غير مضمونة.

وإلى جانب قرار الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء، تعقد كل من أستراليا والبرازيل وكندا وسويسرا اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة، إلا أن التوقعات تشير إلى عدم إحداث أي تغييرات في سياساتها النقدية.

ويتوقع محللون أن يُقدم الفيدرالي على ما يُسمى بـ «الخفض الهجومي»، حيث تشير لهجة البيان الاقتصادي، وتوقعات الأعضاء، ومؤتمر جيروم باول الصحفي إلى وضع معايير أكثر تشددًا لمواصلة خفض الفائدة لاحقًا.

وقد يدعم ذلك الدولار إذا دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم المتعلقة بإجراء خفضين أو ثلاثة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، رغم أن الرسائل قد تكون معقدة في ظل الانقسام الواضح بين صانعي القرار، إذ إن عدداً من المسؤولين لمحوا مسبقًا إلى نوايا تصويتهم.

مخاطر كبيرة للمعارضة داخل اللجنة

قال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في BNY، في مذكرة للعملاء: «نتوقع رؤية اعتراضات من أعضاء يميلون للتشدد وأيضًا من المتحفظين».

ولم تشهد لجنة السوق المفتوحة ثلاثة اعتراضات أو أكثر في اجتماع واحد منذ عام 2019، ولم يحدث ذلك سوى تسع مرات فقط منذ 1990.

ورغم تراجع الدولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلا أن المستثمرين المتفائلين بالعملة الأميركية استعادوا ثقتهم. وتشير بيانات مراكز التداول الأسبوعية إلى أن المضاربين يحتفظون بأكبر مراكز شراء صافية منذ ما قبل «قنبلة التعريفات» التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب ودفعت الدولار للانخفاض.

ورغم تباطؤ سوق العمل، إلا أن النمو الاقتصادي ما يزال متماسكًا، ومن المتوقع أن يبدأ التحفيز المالي من «مشروع القانون الكبير الواحد والجميل» بالتأثير تدريجيًا، إضافة إلى بقاء التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقال لي هارد مان، خبير استراتيجيات العملات في MUFG: «هذه العوامل قد تُثني الفيدرالي عن إدخال المزيد من التخفيضات إذا انعكست على قوة سوق العمل».

اليورو مدعوم بارتفاع العوائد

ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1652 دولار، مدفوعًا بارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو. وسجلت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عامًا أعلى مستوياتها منذ عام 2011 في التعاملات المبكرة.

وعلى عكس الفيدرالي، لا يُتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وقالت العضوة المؤثرة إيزابيل شنابل الاثنين إن التحرك التالي للبنك قد يكون رفعًا للفائدة.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر عند 0.6649 دولار قبل أن يقلص مكاسبه إلى تراجع طفيف بنسبة 0.1% عند 0.6635 دولار.

ويجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء بعد سلسلة بيانات قوية حول التضخم والنمو وإنفاق الأسر. وتشير عقود الفائدة الآجلة إلى أن الخطوة التالية قد تكون رفعًا للفائدة ربما بحلول مايو، ما يجعل التركيز منصبًا على بيان ما بعد الاجتماع والمؤتمر الصحفي.

وقال محللو ANZ في مذكرة الأسبوع الماضي، بعد مراجعة توقعاتهم: «نتوقع أن يبقى البنك على توقف لفترة مطولة، وأن يظل سعر الفائدة النقدي عند مستوى 3.60%».

كندا تتجه للإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير

كما يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، بينما يتم تسعير رفع للفائدة بشكل كامل بحلول ديسمبر 2026. واستقر الدولار الكندي عند 1.3819 دولار كندي، بعد أن لامس أعلى مستوى في 10 أسابيع يوم الجمعة بدعم من بيانات الوظائف القوية.

في حين استقر الين الياباني عند 155.44 مقابل الدولار بعدما شهد انخفاضًا حادًا في نوفمبر، فيما ظل الجنيه الإسترليني قرب مستوى 1.3325 دولار، وارتفع الفرنك السويسري قليلًا إلى 0.804 فرنك للدولار.