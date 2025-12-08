مي عمر: مسلسلي الجديد “الست موناليزا” مليان مشاعر وفيلمي مع العوضي بالعيد

كشفت الفنانة مي عمر كواليس وتحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد “الست موناليزا”.

وقالت مي عمر “بشتغل على مسلسلي الجديد الست موناليزا وهو مليان مشاعر وهايكون ١٥ حلقة في رمضان المقبل”.

كما أكدت في جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي أن فيلمها الجديد مع أحمد العوضي “شمشون ودليلة” سيطرح في عيد الفطر.

وعن إمكانية اتجاهها للإخراج قالت “صعب جدا أتجه للإخراج”، مضيفة أن “التكريمات مهمة جدا للفنان وأي ممثل ممكن يوصل للشك لما يعمل أدوار حلوة ويكون بعيد عن التقدير والسوشيال ميديا لا علاقة لها بالمصداقية خاصة أن هناك لجان مدفوعة”.

يعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المنصات السينمائية في المنطقة، وقد انطلق لأول مرة في العام 2021 ليشكل حاضنة رائدة لصناع السينما العرب والعالميين.

يقام المهرجان سنويا في مدينة جدة، وتحديدا في قلب منطقة جدة التاريخية، حيث يعكس الموقع روح التراث العمراني العريق ويمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والابداع والاصالة.

يهدف المهرجان إلى دعم صناعة السينما في المملكة العربية السعودية والمنطقة من خلال عرض أفلام عربية وعالمية مختارة، وتشجيع المواهب الصاعدة من خلال برامج متخصصة تشمل ورش عمل وندوات وجلسات حوارية مع ابرز النجوم وصناع الأفلام. كما يخصص المهرجان مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة، ويقدم مبادرات تطويرية مثل معامل البحر الأحمر التي تتيح فرصا تدريبية واحترافية لصناع المحتوى.

صدى البلد