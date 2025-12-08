Robinhood تستعد لدخول إندونيسيا مستهدِفةً 17 مليون متداول عملات مشفّرة

تام شمس - الاثنين 8 ديسمبر 2025 07:51 مساءً - تستعد منصة Robinhood لتداول الأسهم والعملات المشفّرة لدخول سوق العملات الرقمية سريع النمو في إندونيسيا بعد إبرام اتفاقيات للاستحواذ على شركتين محليتين في قطاع التكنولوجيا المالية.

وفي إعلانها يوم الأحد، قالت Robinhood إنها أبرمت اتفاقيات للاستحواذ على شركة Buana Capital، وهي شركة وساطة إندونيسية، وعلى PT Pedagang Aset Kripto، وهي منصة إندونيسية مرخّصة لتداول الأصول المالية الرقمية، مؤكدة أن هذه الخطوة "تمثل دخولنا إلى واحدة من أسرع الأسواق نمواً في جنوب شرق آسيا".

وأضافت الشركة أن إندونيسيا تضم أكثر من 19 مليون مستثمر في أسواق المال و17 مليون مستثمر في العملات المشفّرة، ما يجعلها "سوقاً جذّابة لتداول الأسهم والعملات الرقمية".

ويسهّل الاستحواذ على شركة وساطة قائمة دخول Robinhood إلى السوق الجديدة عبر توفير الامتثال التنظيمي والحضور المحلي، بينما يتيح الاستحواذ على منصة أصول رقمية مرخّصة تسريع تقديم منتجات العملات المشفّرة للمستخدمين.

وقال باتريك تشان، رئيس Robinhood في آسيا: "تمثل إندونيسيا سوقاً تنمو سريعاً في مجال التداول، ما يجعلها موقعاً مناسباً لتعزيز مهمة Robinhood في إتاحة التمويل للجميع".

سوق العملات المشفّرة في إندونيسيا ينمو بوتيرة متسارعة

ذكرت Robinhood أنها ستواصل خدمة عملاء Buana Capital من خلال المنتجات المالية الإندونيسية.

وأضافت: "مع مرور الوقت، نأمل أيضاً في تقديم منتجات الوساطة وتداول العملات المشفّرة الخاصة بـRobinhood، وربط العملاء الإندونيسيين بالأسهم الأمريكية والعملات الرقمية والمزيد على نطاق واسع".

ولم تكشف الشركة عن التفاصيل المالية للصفقة، التي يُتوقع إتمامها في النصف الأول من عام 2026.

وتُصنّف Chainalysis إندونيسيا ضمن أكبر أسواق العملات المشفّرة عالمياً، إذ جاءت في المركز السابع في مؤشر تبني العملات الرقمية لعام 2025، واحتلت المرتبة الأولى في جنوب شرق آسيا.

وبحسب وكالة رويترز، تضاعفت القيمة الإجمالية لمعاملات العملات المشفّرة ثلاث مرات في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز 650 تريليون روبية إندونيسية (39.7 مليار دولار).

إندونيسيا تحتل المرتبة السابعة عالمياً في تبنّي العملات المشفّرة لعام 2025. المصدر: Chainalysis

Robinhood تتوسع نحو أسواق التوقعات

توسعت Robinhood، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، إلى الأسواق الأوروبية والبريطانية في 2024، وكانت نشطة بشكل كبير في عمليات الاستحواذ مؤخراً.

كما توسعت الشركة في مجال أسواق التوقعات، الذي يشهد شعبية كبيرة، بعد استحواذها في نوفمبر على شركة مرتبطة بـFTX.

وأشارت أيضاً في نوفمبر إلى أن أسواق التوقعات أصبحت واحدة من أسرع خطوط منتجاتها نمواً من حيث الإيرادات.