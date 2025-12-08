Coinbase تعود بحذر إلى الهند بعد عامين من الخروج

تام شمس - الاثنين 8 ديسمبر 2025 06:44 مساءً - تستعد منصة Coinbase الأمريكية الكبرى لتداول العملات المشفّرة للعودة إلى السوق الهندية بعد غياب دام عامين.

ووفقاً لتقرير نشرته TechCrunch يوم الأحد، استأنفت Coinbase تسجيل المستخدمين في تطبيقها داخل الهند، بينما تستعد لإطلاق قنوات الإيداع والسحب بالعملة المحلية في عام 2026، بحسب ما أعلنه جون أو’لوغلين، مدير Coinbase لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال أسبوع بلوكتشين الهند (IBW).

وتأتي عودة Coinbase إلى الهند بعد أكثر من عامين من وقف خدماتها المحلية في سبتمبر 2023، إثر تجربة متعثّرة لإطلاق منصتها الهندية في عام 2022.

وقال أو’لوغلين: "كان لدينا تاريخياً ملايين العملاء في الهند، واتخذنا قراراً واضحاً بإخراج هؤلاء العملاء بالكامل من الكيانات الخارجية التي كانوا مسجّلين لديها وخاضعين لتنظيمها. أردنا أن ننطلق من جديد، بصفحة نظيفة هنا".

تداولات العملات مقابل العملات متاحة فوراً

أفاد تقرير TechCrunch بأن المستخدمين يمكنهم تنفيذ تداولات عملة-مقابل-عملة مباشرةً مع بدء Coinbase إعادة تفعيل تسجيل العملاء في الهند.

وبدأت المنصة في استقبال المستخدمين ضمن برنامج وصول مبكّر في أكتوبر، بالتزامن مع تعيين كاران مالك مسؤولاً عن التسويق في Coinbase India.

المصدر: رئيس تسويق Coinbase India، كاران مالك

وكان مالك قد تولّى الإشراف على التسويق لفعالية IBW العام الماضي، فيما ظهرت Coinbase هذا العام كراعٍ بلاتيني للحدث. وقال: "في العام الماضي كنت أقود جهود بناء استراتيجية التسويق والعلامة التجارية لـIBW. هذا العام، أحضر Coinbase إلى الساحة".

Coinbase تكثّف جهودها في الهند

تعمل Coinbase بفعالية على إعادة بناء علاقتها مع الحكومة الهندية. ففي أوائل ديسمبر، مثّلت مستشارة السياسات الدولية لدى Coinbase، كايتي ميتش، المنصة أمام اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون المالية في الهند.

وقالت في منشور على X يوم الخميس: "نحن متفائلون بشأن إمكانية وضع إطار تنظيمي متقدّم للأصول الرقمية في الهند".

وفي تطور آخر الأسبوع الماضي، وقّع بريانك خارج، وزير تكنولوجيا المعلومات في ولاية كارناتاكا، مذكرة تفاهم مع Coinbase India لتعزيز ريادة الولاية في الابتكار القائم على البلوكتشين والأمن السيبراني.

المصدر: وزير تكنولوجيا المعلومات في كارناتاكا، بريانك خارج

ووفقاً للوزير، ستتعاون حكومة كارناتاكا مع المنصّة لدعم حاضنات الشركات الناشئة على بروتوكول Base المدعوم من Coinbase، وتسريع التطبيقات الواقعية لتقنيات البلوكتشين.

وسبق لـCoinbase أن حصلت على ترخيص من وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU) في مارس 2025، مما يمنحها الأساس القانوني لإطلاق خدماتها في البلاد. وفي أغسطس، التقى المستشار القانوني الأول لـCoinbase، بول غريوال، بوزير تكنولوجيا المعلومات في كارناتاكا خارج لبحث التعاون في أدوات التطوير والأمن السيبراني وتطبيقات البلوكتشين في الحوكمة.

وعند سؤال Cointelegraph حول إعادة إطلاق عملياتها في الهند، قال متحدث باسم Coinbase إن تسجيل المنصّة لدى FIU في مارس يتيح لها تقديم خدمات تداول العملات المشفّرة في البلاد، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الحالي.