المحللون: على ثيران البيتكوين الدفاع عن مستوى حرج لتجنّب الهبوط إلى 76 ألف دولار

تام شمس - الاثنين 8 ديسمبر 2025 07:51 مساءً - تتذبذب بيتكوين حالياً عند مستوى تقني حرج يجب الدفاع عنه لتفادي خسائر كبيرة، وفقاً للمحلل المتخصص Daan Crypto Trades.

وأشار المحلل إلى منطقة تصحيح فيبوناتشي 0.382 التي تُعد مستوى محورياً للدعم والمقاومة خلال دورات السوق. وقال: "أعتقد أن هذه منطقة أساسية ينبغي للثيران الدفاع عنها"، محذّراً من أن كسرها قد يدفع سعر بيتكوين (BTC) للهبوط نحو قيعان أبريل قرب 76 ألف دولار.

وأضاف: "هي أيضاً آخر منطقة دعم رئيسية قبل إعادة اختبار قيعان أبريل، وهو ما سيؤدي إلى كسر البنية السوقية على الأطر الزمنية العالية".

وفي وقت متأخر من يوم الأحد، تعرّضت بيتكوين لموجة تصفية جديدة للمراكز ذات الرافعة المالية، حيث تمت تصفية مراكز مدينة على الجانبين. وهبطت العملة لفترة وجيزة إلى ما دون 88 ألف دولار قبل أن ترتد سريعاً فوق 91,500 دولار.

وعلّق الحساب “Bull Theory”: "هذه مثال آخر على التلاعب خلال عطلة نهاية الأسبوع منخفضة السيولة بهدف تصفية المراكز الطويلة والقصيرة معاً".

بيتكوين تتداول عند منطقة دعم/مقاومة محورية. المصدر: Daan Crypto Trades

الأنظار تتجه إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع

من المقرر أن يختتم اجتماع لجنة السوق المفتوحة للسياسة النقدية يومي الثلاثاء والأربعاء بقرار بشأن أسعار الفائدة، مع توقع واسع لخفض بمقدار 0.25%.

ومنذ خفض أكتوبر، فقدت أسواق العملات المشفّرة زخمها، إذ أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى "مسار تيسير غير خطّي يعتمد على البيانات، وليس دورة خفض واضحة"، بحسب ماركوس ثيلين، رئيس 10x Research، في مذكرة شاركها مع Cointelegraph.

وأضاف ثيلين أن السوق تتوقع الآن خفضاً جديداً بمقدار 25 نقطة أساس في 10 ديسمبر، يتبعه لهجة حذرة "تعكس التنفيذ المتشدّد في أكتوبر، وتُبقي ضغطاً خفيفاً حتى نهاية العام".

وتابع: "مع انخفاض أحجام التداول وتسجيل تدفقات ETF السلبية، يبقى الاتجاه الصعودي محدوداً بينما يستمر نطاق تداول البيتكوين بين 70,000 و100,000 دولار، وتتراجع التقلبات الضمنية، ما يجعل مخاطر الهبوط أكثر وضوحاً من احتمالات الصعود".

بيان التوقعات سيكون العامل الحاسم

ردّد هنريك أندرسون من Apollo Capital هذا الرأي، قائلاً لـCointelegraph إن خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع أصبح مسعّراً بالفعل في السوق، لكن البيان المستقبلي للفيدرالي سيكون العامل الرئيسي لتحديد الاتجاه. وبقي متفائلاً بحذر تجاه العام المقبل.

وقال: "مع تغيير رئيس الفيدرالي في مايو المقبل، من المرجح أن نشهد المزيد من التخفيضات في 2026، وهو ما سيكون داعماً للأصول ذات المخاطر، بما في ذلك العملات المشفّرة".

واتفق معه نِك روك، مدير LVRG Research، موضحاً لـCointelegraph أن بيانات الوظائف والتضخم المرتقبة "قد تطلق تدفقات سيولة جديدة وتدفع السوق إلى انتعاش أوسع إذا جاءت متوافقة مع توقعات استمرار التيسير النقدي".