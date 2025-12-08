تقرير: الأرجنتين تدرس السماح للبنوك التقليدية بتداول العملات المشفّرة

تام شمس - الاثنين 8 ديسمبر 2025 03:35 مساءً - تبحث الأرجنتين في إمكانية السماح للمؤسسات المالية المحلية بالتعامل بشكل مباشر مع العملات المشفّرة، في خطوة قد تشكّل تحولاً كبيراً عن نهجها المقيّد، بحسب تقارير إعلامية محلية.

ووفقاً لتقرير نُشر يوم الجمعة في صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية، يدرس البنك المركزي الأرجنتيني (BCRA) السماح للبنوك التقليدية بتداول العملات المشفّرة. واستند التقرير إلى "مصادر مقرّبة من المؤسسة". ولم يتمكن موقع Cointelegraph من التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.

وكان البنك المركزي قد تدخّل في مايو 2022 ليحظر على المؤسسات المالية تقديم خدمات تداول العملات المشفّرة، وذلك بعد أيام فقط من إعلان اثنين من أكبر بنوك البلاد استعدادهما للانفتاح على الأصول الرقمية. وبرّر البنك هذه الخطوة بأن مثل هذه المبادرات تنطوي على مخاطر على المستخدمين "وعلى النظام المالي ككل".

وتفيد التقارير بأن قواعد جديدة للعملات المشفّرة قيد الإعداد حالياً، لكن مصادر “لا ناسيون” لم تحدد موعد الانتهاء منها أو بدء تنفيذها. واقترح ممثلو إحدى البورصات المحلية أن الإجراء قد يُعتمد في أقرب تقدير بحلول أبريل 2026.

وأشار التقرير إلى أن الشائعات حول هذا التغيير المحتمل كانت متداولة منذ فترة بين بورصات العملات المشفّرة والمصرفيين والأشخاص المقربين من الجهات التنظيمية. وقال ممثل بورصة العملات المشفّرة المحلية Lemon للصحيفة إن الشركة تؤمن بأن "نظاماً مالياً أكثر انفتاحاً سيكون محركاً رئيسياً لاعتماد الأصول الرقمية على نطاق واسع في الأرجنتين".

الأرجنتين تراجع موقفها من العملات المشفّرة

يتماشى التغيير التنظيمي المحتمل المذكور في التقرير مع التوجّه الذي بدأت الحكومة الأرجنتينية باتباعه مؤخراً. ففي منتصف مارس، أنهت الهيئة المشرفة على الأوراق المالية في البلاد وضع الإطار التنظيمي لمقدّمي خدمات الأصول الافتراضية، واضعةً قواعد واضحة للقطاع. كما أصبح مقدّمو خدمات العملات المشفّرة ملزمين بالتسجيل لدى الجهات التنظيمية المحلية منذ أبريل 2024.

وجاء ذلك بعد سماح الجهات التنظيمية في الأرجنتين لمنصة Coinbase الأمريكية المتداولة في البورصة بتوسيع خدماتها داخل البلاد في يناير. وفي أكتوبر 2024، أعلنت منصة Binance أيضاً أن تطبيقاتها على الويب والهاتف أصبحت "متاحة بالكامل" للمستخدمين في الأرجنتين بعد تسجيلها كمزوّد رسمي لخدمات العملات المشفّرة. كما حصلت منصة Bybit على الموافقة للعمل داخل البلاد في منتصف أغسطس 2024.

اعتماد العملات المشفّرة يشهد ازدهاراً في الأرجنتين

يشهد قطاع العملات المشفّرة في الأرجنتين نمواً مستقراً، حيث تجاوز البلادَ البرازيل لتصبح الأولى في أمريكا اللاتينية من حيث تقديرات التدفقات الواردة من المستخدمين في مطلع أكتوبر 2024. وتشير بيانات منفصلة من يوليو 2024 إلى أن الأرجنتين كانت تقود نصف الكرة الغربي في تبنّي العملات المشفّرة، وغالباً ما يُستشهد بضعف البيزو الشديد ووصول التضخم إلى نحو 276% كمحرّكين أساسيين لهذا الاتجاه.

حتى وقت قريب، كانت الجهات التنظيمية تُظهر عداءً كبيراً لهذا النمو. ففي مايو 2023، حظر البنك المركزي على مزوّدي خدمات الدفع تقديم معاملات العملات المشفّرة، مؤكداً القيود السابقة التي تحدّ من قدرة المؤسسات المالية الرسمية على التعامل مع الأصول الرقمية.