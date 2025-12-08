أسواق التوقعات تظهر كساحة "مضاربة وأربيتراج" للمتداولين في العملات المشفّرة

تام شمس - الاثنين 8 ديسمبر 2025 03:35 مساءً - تجذب أسواق التوقعات القائمة على البلوكتشين مزيداً من المضاربين، مع بحث المتداولين عن عوائد تتجاوز مجرد الاحتفاظ بالعملات المشفّرة الفورية، وفقاً لتقرير جديد.

تتحول أسواق التوقعات سريعاً إلى ساحة مضاربة جديدة للمتداولين، حيث تتنافس فئة المشاركين من الأفراد العاديين مع المتداولين المحترفين المعتمدين على البيانات، ما يخلق "لا تماثل معلوماتياً شديداً وفرص أربيتراج مجدية"، بحسب تقرير صدر يوم الإثنين عن شركة الأبحاث 10X Research.

ورغم أن رهانات الرياضة تستحوذ على الحصة الأكبر من النشاط على هذه المنصات، فإن أحداثاً مرتبطة بنتائج البيتكوين (BTC) والعملات المشفّرة تقدّم فرصاً أكثر تخصصاً لا يستطيع متداولو الأصول الرقمية تجاهلها، حسبما ذكرت 10X.

وقالت الشركة: "يُذكّرنا ذلك بقيمة حقيقة مفادها أن كل منصة تداول رئيسية تقريباً للعملات المشفّرة كانت تشغّل مكتب صناعة سوق أو “خزانة”، ليس فقط لتوفير السيولة، بل للوقوف على الطرف المقابل لتدفقات المتداولين الأفراد، ونادراً ما كانت تتكبّد الخسارة".

حجم التداول في Polymarket، سعر الجانب الأيمن، وسعر البيتكوين على الجانب الأيسر. المصدر: 10X Research

يرى التقرير أن أسواق التوقعات قد تقدّم للمتداولين الكميّين عوائد غير متناظرة تتفوق على الفرص المتاحة في سوق العملات الفورية.

فعلى سبيل المثال، يراهن المتداولون على منصة Polymarket اللامركزية على ما إذا كانت عملة BNB ستصل إلى 1,500 دولار بحلول 31 ديسمبر. وقد تم تداول أسهم “نعم” في هذا السوق مؤخراً عند نحو 0.01 دولار، ما يوحي بإمكانية تحقيق عائد يصل إلى 100 ضعف في حال تحقق الحدث. وفي المقابل، فإن حامل BNB في السوق الفورية قد يحقق مكسباً يقارب 1.65 ضعف فقط إذا ارتفع السعر إلى المستوى ذاته من الأسعار الحالية.

حسابات عالية نسبة الفوز وروبوتات ذكاء اصطناعي تثير مخاوف من التداول بناءً على معلومات داخلية

لكن بعض الحسابات في أسواق التوقعات تُظهر مؤشرات مقلقة على التداول بناءً على معلومات داخلية، خصوصاً حساباً جديداً حقق أكثر من مليون دولار في يوم واحد من خلال المراهنة على اتجاهات البحث في Google.

وفقاً للمستثمر في العملات المشفّرة Haeju، حقق مستخدم Polymarket المعروف باسم AlphaRaccoon مبلغ مليون دولار من خلال الفوز في 22 من أصل 23 رهاناً.

وقال في منشور على X يوم الخميس: "هذه ليست سلسلة حظ. فقد حقق سابقاً أكثر من 150 ألف دولار من خلال التنبؤ المبكر بإصدار Gemini 3.0 قبل الإعلان عن النتائج".

ويستخدم آخرون روبوتات ذكاء اصطناعي لتعزيز فرص الفوز.

فقد حقق مستخدم Polymarket المسمّى “ilovecircle” أكثر من 2.2 مليون دولار خلال الشهرين الماضيين، مع نسبة فوز بلغت 74% في رهانات شملت السياسة والرياضة والعملات المشفّرة.

وكتب المتداول المتخصص في أسواق التوقعات Archive في منشور على X يوم الأحد أن حجم تداول هذا المستخدم واتساق مكاسبه "يكاد يضمن" أنه يستخدم نموذج تعلّم آلي (ML) لـ"أربيتراج عابر للتخصصات وتنفيذ تداولات تلقائية".