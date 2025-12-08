دوري أبطال أوروبا: فليك يشيد بـ"المستوى الآخر" لدفاع برشلونة

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : اعتبر المدرب الألماني لبرشلونة الإسباني هانزي فليك الإثنين أن دفاع فريقه بات "على مستوى آخر" بعد سلسلة من النتائج الجيدة، وذلك عشية لقاء مواطنه أينتراخت فرانكفورت في دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق الفريق الكاتالوني ثلاثة انتصارات متتالية منذ خسارته أمام تشلسي الإنكليزي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من المسابقة القارية الأم أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعد عودة عدة لاعبين من الإصابة الأسبوع الماضي، فاز برشلونة على أتلتيكو مدريد 3 1 ثم ريال بيتيس 5 3.

وقال فليك في مؤتمر صحافي "الجميع يعرف ما حدث في الأشهر الثلاثة الماضية، الكثير من الإصابات، لاعبون مهمون جدا خارج التشكيلة، كان علينا في الأسابيع الأخيرة إدارة الدقائق وحِمل كل لاعب".

وأضاف المدرب أنه رغم استقبال فريقه ثلاثة أهداف أمام بيتيس، فإن تطبيق نظام الخط الدفاعي المتقدم كان جيدا، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا مرهقين في الدقائق الأخيرة حين سُجل هدفان من الثلاثة.

وتابع "في آخر عشر دقائق كانوا منهكين"، مذكّرا بأن فريقه تلقى أيضا ثلاثة أهداف أمام كلوب بروج البلجيكي في دوري الأبطال خلال التعادل 3 3 مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضح "قلت لهم هذا الصباح إن الخط الخلفي يقدم أداء جيدا، نضغط على حامل الكرة، نحن مترابطون. هذا ما نحتاجه. والخط المتقدم يلعب الآن على مستوى آخر مقارنة بما كان عليه قبل شهر أو خمسة أسابيع".

وأبتعد النادي الكاتالوني في صدارة الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد بعد خسارة الأخير، ليستعد بأفضل طريقة لمواجهة فرانكفورت الذي أقصى "بلاوغرانا" عام 2022 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في مباراة طغى عليها جمهور الفريق الألماني رغم أنها كانت في "كامب نو".

وقيد النادي هذا العام الوصول إلى التذاكر لتجنب تكرار المشهد في ملعبه الذي أعيد افتتاحه.

وشكّل ذلك الإقصاء أدنى نقطة في تاريخ النادي الحديث، لكنه منذ ذلك الحين حقق نهضة كبيرة، إذ بلغ نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وستكون مواجهة فرانكفورت أول مباراة للفريق في المسابقة على "كامب نو" منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وقال فليك "كان حلما للجميع العودة للعب في كامب نو. إنها (العودة) أيضا مهمة لدوري الأبطال. إنها مباراة مهمة جدا لنا غدا. علينا الفوز، نريد الفوز بالنقاط الثلاث. نريد أن نظهر أفضل مستوى لدينا".