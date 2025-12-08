الأسهم الأمريكية يتحول إلى التراجع مع عودة الضغوط على القطاع التكنولوجي

ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الإثنين رغم صعود طفيف للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية مع ترقب الأسواق عن كثب لقرار الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المنتظر في الأسبوع الجاري انعقاد اجتماعات لبنوك مركزية عالمية على رأسها الفيدرالي الأمريكي لإصدار قرار السياسة النقدية، وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سوف يخفض الفائدة.

كان بنك يو بي إس (UBS) قد قرر الشهر الماضي رفع توقعاته لسعر البلاديوم بمقدار 50 دولاراً للأونصة عبر جميع الفترات الزمنية، مستندة إلى توقعات بأن السوق سيظل يعاني نقصاً طفيفاً في الإمدادات حتى العام المقبل.

وقال يو بي إس إن معنويات سوق الخيارات تجاه البلاديوم لا تزال إيجابية بشكل معتدل، رغم أنها باتت أقرب إلى الحياد مقارنة ببداية هذا العام.

ويبلغ الفارق في التقلب الضمني بين خيارات الشراء والبيع خلال الفترة الممتدة من شهر إلى ستة أشهر حالياً ما بين 1.8% و2.4%، انخفاضاً من ذروة تراوحت بين 3.4% و9.1% في مطلع العام.

ويُرجَّح أن الارتفاع السابق في التفاؤل، بين أوائل نوفمبر 2024 وأواخر يناير 2025، جاء نتيجة المخاوف من احتمال فرض عقوبات جديدة تستهدف صادرات البلاديوم الروسية.

وتنتج روسيا نحو 40% من الإمدادات العالمية من المناجم، لكن مع استمرار تدفق المعدن الروسي إلى الأسواق، تراجعت المخاوف بشأن اضطرابات الإمداد.

وسيعتمد التقلب السعري في المدى القريب بدرجة كبيرة على نتائج تحقيق وزارة التجارة الأميركية في إطار المعادن الحيوية وفق البند 232، إضافة إلى عريضة مكافحة الإغراق المقدمة من شركة التعدين سيبانيا ونقابة عمال الفولاذ المتحدة.

وينتظر المشاركون في السوق قرار الإدارة الأميركية بشأن ما إذا كانت ستفرض تعريفات جمركية على واردات البلاديوم.

ورغم رفع السعر المستهدف، أشارت يو بي إس إلى أنها ترى فرص صعود أكبر في معادن ثمينة أخرى مقارنة بالبلاديوم، حتى مع توقع بقاء سوق البلاديوم في حالة نقص طفيف بالإمدادات حتى عام 2026.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس آذار في تمام الساعة 15:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 1530.1 دولار للأوقية.