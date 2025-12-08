أسرع بنك رقمي نمواً في الفلبين يطلق خدمات العملات المشفّرة

تام شمس - الاثنين 8 ديسمبر 2025 06:44 مساءً - أطلق البنك الرقمي الفلبيني GoTyme، الذي يمتلك قاعدة تضم 6.5 ملايين عميل، خدمات العملات المشفّرة في البلاد بعد شراكة مع شركة التكنولوجيا المالية الأمريكية Alpaca.

وبات بالإمكان شراء وتخزين 11 أصلًا رقمياً عبر تطبيق GoTyme من خلال تحويل تلقائي من البيزو الفلبيني إلى الدولار الأمريكي، بما يشمل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وسولانا (SOL) وبولكادوت (DOT) وعدداً من العملات البديلة الأخرى.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان البنك سيقدّم خدمات تداول أكثر تقدّماً مستقبلاً، لكن تركيزه الحالي يبدو منصبّاً على البساطة وسهولة الوصول.

وقال الرئيس التنفيذي لـGoTyme، نيت كلارك: "يرتكز منتجنا على البساطة والموثوقية، وهو مصمم للأشخاص الذين يريدون شراء العملات المشفّرة بثقة من دون تحليلات تقنية معقدة أو إدارة عدة تطبيقات".

آلية شراء العملات المشفّرة عبر التطبيق. المصدر: GoTyme

أُطلق GoTyme في أكتوبر 2022، وذكرت Nikkei Asia في سبتمبر أن البنك بنى قاعدة عملاء تجاوزت 6.5 ملايين شخص حتى الآن.

وتم تأسيس البنك الرقمي عبر شراكة بين مجموعة Tyme Group السنغافورية ومجموعة Gokongwei الفلبينية.

وبحسب موقع GoTyme، يتيح التطبيق للمستخدمين فتح حساب مصرفي وبطاقة خصم في غضون خمس دقائق، ما يشير إلى سهولة الوصول إلى خدمات العملات المشفّرة.

GoTyme يستهدف التوسع في جنوب شرق آسيا

مع خطط للتوسع في فيتنام وإندونيسيا، يسعى البنك لاقتناص حصة من سوق البنوك الرقمية سريع النمو في جنوب شرق آسيا.

وفي مقال حديث نشرته منصة Digital Banker، قال كلارك إن البنك يركز على التوسع السريع ولن يسعى لتحقيق الربحية قبل عام 2027.

وأضاف: "نحن لا نزال في مرحلة النمو. لسنا بصدد تحسين مؤشرات الربحية حالياً. ما يهمنا هو بناء قاعدة عملاء كبيرة ومتفاعلة".

وتحتل الفلبين مرتبة متقدمة في تبنّي العملات المشفّرة، إذ جاءت في المركز التاسع على مؤشر Chainalysis العالمي لتبني العملات الرقمية لعام 2025، بينما تدرس الحكومة مشروع قانون لإنشاء احتياطي استراتيجي يضم 10,000 بيتكوين.