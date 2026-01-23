البنك المركزي الإيراني استخدم USDT لتجاوز العقوبات وبناء طبقة مالية خفية حسب تقرير حديث

كشف تحقيق جديد لشركة تحليل معاملات البلوكشين “Elliptic” أن البنك المركزي الإيراني (CBI) اقتنى ما لا يقل عن 507 مليون دولار من العملة الرقمية المستقرة USDT المرتبطة بالدولار الأمريكي، واستخدمها كأداة لتجاوز العقوبات الدولية.

يقدم التقرير نموذج عملي لكيف يمكن لدولة خاضعة للعقوبات إنشاء طبقة مالية خفية تعمل خارج النظام المصرفي التقليدي.

وبحسب “Elliptic”، التي قالت إنها رسمت بنية محافظ مرتبطة بالبنك المركزي اعتمادا على وثائق مُسرّبة، استُخدم USDT لغرضين رئيسيين:

التدخل في سوق الصرف محليا.

تسوية التجارة بطريقة أقل عرضة لقيود العقوبات.

وتشير البيانات على الشبكة إلى أنه حتى يونيو 2025 كان البنك المركزي يحول كميات كبيرة من USDT إلى منصة “Nobitex” (أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في إيران)، بهدف ضخ سيولة بالدولار داخل السوق المحلي ودعم الريال خلال فترة اضطراب اقتصادي حاد.

في الوقت نفسه، يقول التقرير إن السلطات جمعت USDT لبناء ما يشبه حسابات يورو-دولار رقمية خارج الدفاتر، بما يسمح بنظام تسوية شبه مغلق يتم فيه سداد مدفوعات الاستيراد وتحصيل عائدات التصدير بما يعادل الدولار، مع تقليل مخاطر حجز الأصول عبر القنوات المصرفية التقليدية.

لكن هذا النهج تغير بشكل مفاجئ في يونيو 2025 بعد تعرض “Nobitex” لاختراق تبنته جهة موالية لإسرائيل وصفت المنصة بأنها أداة لانتهاك العقوبات.

بعدها، توقف البنك المركزي عن تمرير الأموال عبر المنصة، واتجه إلى استخدام الجسور العابرة للشبكات والمنصات اللامركزية لتحريك الأصول وإخفاء مساراتها بدرجة أكبر.

ورغم محاولة تفادي القيود، شددت “Elliptic” على أن النشاط ليس غير مرئي بالكامل، لأن العملات المستقرة تعمل على شبكات عامة يمكن تتبعها تحليليا.

كما أبرز التقرير نقطة حساسة:

الجهة المُصدِرة للعملة المستقرة تملك نفوذ مباشر.

ففي 15 يونيو 2025 قامت التيثر بحظر محافظ مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وتجميد نحو 37 مليون دولار من USDT، ما يوضح أن العملات المستقرة تمنح قدرة التفاف من جهة، لكنها تقدم أيضا نقطة تحكم مركزية من جهة أخرى.

