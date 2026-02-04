تحركات سوق الكريبتو ما زالت حسّاسة للمخاطر السياسية الأمريكية: التفاصيل

تراجع سعر البيتكوين إلى نحو 72,800 دولار أمس مع تصاعد الجدل في واشنطن حول تمرير حزمة تمويل مؤقتة، بعدها عاود الارتفاع بعد أن أقرّ مجلس النواب المشروع اليوم 4 فبراير 2026.

الاقرار خفف مخاوف إغلاق حكومي جزئي.

هذا التحول السريع أبرز مدى ارتباط تحركات سوق العملات الرقمية بالمخاطر السياسية الأمريكية حتى في غياب أي أخبار مرتبطة مباشرة بالبلوكشين.

وخلال ساعات التداول الأمريكية، تزامن الهبوط مع عناوين تتحدث عن تصويت متقارب، ما دفع المتداولين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر عموما.

ووفقا لبيانات شركة “Santiment”، أدى الانخفاض إلى تصفيات بنحو 30 مليون دولار في قطاع التمويل اللامركزي، وجاء مترافقا مع تراجع متزامن في مؤشر S&P 500 وحتى الذهب، في إشارة إلى أن الدافع كان تجنّب المخاطر بسبب حالة عدم اليقين السياسي أكثر من كونه عاملا خاص بسوق العملات الرقمية.

وكان محور القلق يتمثل في مصير حزمة تمويل تقدر بنحو 1.2 تريليون دولار تهدف إلى إبقاء معظم الوكالات الفيدرالية عاملة حتى 30 سبتمبر.

إذ كان فشل إقرارها سيقود إلى إغلاق جزئي، وتأخير بيانات اقتصادية مهمة، وزيادة الضغط على الأسواق في وقت تتسم فيه المعنويات بالحذر.

ورغم وجود انقسامات داخل الحزب الجمهوري واعتراض أحد النواب بسبب بنود تتعلق بالمساعدات الخارجية، فقد مرّ المشروع في النهاية، ما انعكس سريعا على الأسواق؛ إذ ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 5% خلال ساعات وتعافى S&P 500 أيضا.

ترى “Santiment” أن هذه الاستجابة السريعة تدعم فكرة أن موجة البيع نتجت أساسا عن مخاوف سياسية لا عن إعادة تقييم جوهرية لقيمة البيتكوين.

ومع ذلك، يبقى البيتكوين تحت ضغوط أوسع.

فبحسب بيانات “CoinGecko”، انخفض سعر البيتكوين بنحو 14% خلال أسبوع وبنحو 17% خلال الشهر.

كما أشار تحليل صادر عن “Galaxy Digital” إلى تراجع بعض مؤشرات الشبكة، مع تقدير بأن 46% من العرض المتداول بات “تحت الماء” أي تم تحريكه آخر مرة عند مستويات سعرية أعلى، وهو ما قد يزيد احتمال من ضغط البيع، إلى جانب ملاحظة ضعف التراكم من كبار الحائزين.

إضافة إلى ذلك، ساهمت تقارير في 3 فبراير حول سعي إيران لتغيير صيغة المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في موجة هبوط أخرى دفعت السعر دون 75,000 دولار وأدت إلى تصفيات في المشتقات لا تقل عن 20 مليون دولار.

وفي ظل هذه الخلفية، يرى بعض المحللين أن قاع الدورة قد يقع ضمن نطاق 44,000 إلى 54,000 دولار، فيما يبقى السؤال الأهم:

هل يكفي تراجع المخاطر السياسية الآنية لعكس الاتجاه السلبي، أم أن البيتكوين ما زال معرض لاختبار مستويات دعم أعمق؟

