سعر البيتكوين يفقد مستوى 70 ألف دولار وتصحيح واسع يضغط على العملات البديلة: التفاصيل

حاولت عملة البيتكوين استكمال صعودها إلى مستوى 72,000 دولار يوم الأحد، لكنها فشلت للمرة الثانية عند هذا المستوى وتراجعت بعدها بأكثر من 2000 دولار، لتعود وتتداول حاليا تحت 70,000 دولار.

في المقابل، شهدت أغلب العملات الرقمية الكبيرة تصحيح أيضا اليوم الإثنين بعد مكاسب نهاية الأسبوع، مع استثناءات محدودة تمثلت في أداء كل من العملة الرقمية WLFI وXMR.

خلال الأسابيع الماضية، تعرض سعر البيتكوين لهزات متكررة.

في 31 يناير هبطت العملة الرقمية البيتكوين من 84,000 إلى أقل من 76,000 دولار.

حاول المشترون إيقاف النزيف ورفع السعر إلى 79,000 بعد أيام، لكن الضغط البيعي بقي مسيطرا حتى وصلت الحركة إلى ذروتها بهبوط قوي يوم الخميس وصباح الجمعة ما دفع السعر إلى 60,000 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ما قبل انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر 2024.

وبعد خسارة تقارب 30,000 دولار خلال أسبوع واحد، ارتد سعر البيتكوين بقوة إلى 72,000 يوم الجمعة وصباح السبت، ثم انخفض إلى 68,000، قبل محاولة جديدة يوم الأحد انتهت برفض جديد عند المقاومة 72,000.

منذ ذلك الحين، تراجع السعر بنحو 2500 دولار ليتمركز دون 70,000.

ووفق “CoinGecko”، انخفضت القيمة السوقية إلى قرابة 1.39 تريليون دولار، بينما بقيت هيمنة البيتكوين على السوق فوق 57% بقليل.

أما العملات البديلة، فعادت إلى المنطقة الحمراء:

تراجع سعر الإيثيريوم بنحو 3% إلى 2030 دولار، وXRP هبطت إلى 1.40 دولار، وBNB انخفضت إلى 623 دولار.

كذلك تراجعت سولانا ودوجكوين بنحو 4%، بينما هبطت عملة CC بنحو 5%.

الاستثناء الأبرز كان العملة الرقمية WLFI التي ارتفعت حوالي 8% لتقترب من 0.11 دولار، إلى جانب مكاسب طفيفة في SKY وLEO وXMR.

في المقابل، كانت JUP وONDO وARB من العملات الرقمية الأكثر هبوطا يوميا بخسائر وصلت إلى 8%.

بشكل اجمالي، تراجعت القيمة السوقية الكلية لسوق الكريبتو بحوالي 70 مليار دولار خلال يوم واحد لتصبح دون 2.43 تريليون دولار.

