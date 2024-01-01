شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة روسيا بالقاهرة ترحب بانضمام مصر لـ البريكس: سنواصل التعاون لتعميق الشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت السفارة الروسية فى القاهرة بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس. وقالت السفارة فى تعليق لها على تولى روسيا رئاسة البريكس مع بداية يناير 2024: "ترحب روسيا بانضمام مصر إلى البريكس، ويسعدها أن تواصل التعاون من أجل تعميق الشراكة وتحقيق كثير من الإنجازات".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن اليوم، الاثنين، أن مجموعة بريكس تجتذب المزيد من الدول ذات التفكير المتماثل، وأن نحو 30 دولة ترغب فى الانضمام إلى "بريكس".

وقال بوتين فى كلمة له بمناسبة بدء رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"، نشرت على موقع الكرملين، اليوم الاثنين: "تجتذب مجموعة "بريكس" عدداً متزايداً من الدول المؤيدة وذات التفكير المتماثل، التى تتشارك فى المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الأنشطة، وهي المساواة في السيادة، واحترام اختيار مسار التنمية الخاص (بكل دولة)، والمراعاة المتبادلة للمصالح، والانفتاح، والتوافق، والتطلع إلى إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب، ونموذج عادل للنظام المالي والتجاري العالمي، والبحث عن حلول جماعية للمشاكل الأكثر إلحاحاً فى الوقت الحاضر".

وأكد بوتين أن روسيا "ستأخذ فى الاعتبار استعداد العديد من الدول الأخرى فى الانضمام إلى مجموعة "بريكس" بشكل أو بآخر، وهناك نحو 30 دولة مستعدة لذلك، وروسيا ستضيف هذا إلى جدول أعمالها".