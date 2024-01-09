الخارجية الأمريكية: نرفض تصريحات المسئولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين

القاهرة - سامية سيد - قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن أمريكا تعمل منع أي طرف من توسيع الصراع في الشرق الأوسط،، وأنهم يدعون إسرائيل إلى حماية المدنيين في قطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات.

وأضاف المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية عبر برنامج زووم، أنه لابد من الحوار مع الحلفاء في المنطقة حول مستقبل ما بعد الحرب في قطاع غزة، مؤكدا على أن بلينكن سيستمع خلال زيارته لتل أبيب إلى الرؤية الإسرائيلية لإنهاء الحرب في غزة.

وأكد سامويل وربيرج ، على أنه ليس لأي دولة أو حتى الولايات المتحدة ذاتها أن تفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا على رفض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة أو زيادة الاستيطان.

وأشار سامويل وربيرج المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الشعب الفلسطيني وحده من يقرر مستقبل قطاع غزة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر كل شبر من قطاع غزة أراضى فلسطينية.