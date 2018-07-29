بالأرقام.. كيف أجهضت "سيناء 2018" مخططات الإرهاب الأسود في مصر؟

واصل الجيش المصري، نجاحاته في القضاء على المؤامرات التي تُحاك بالبلاد، ونجحت العملية سيناء 2018، في إجهاض مخططات التنظيمات الإرهابية بجعل سيناء بؤرة إرهابية جديدة للعناصر الهاربة من مناطق الصراعات المسلحة بالمنطقة، وهو ما نرصده في السطور التالية.

1- القضاء على أكثر من 321 فردًا إرهابيا.

2- ضبط وتدمير أكثر من 1000 عبوة ناسفة، ونحو 548 عربة و881 دراجة نارية و419 مزرعة للنباتات المخدرة و94.5 طن من المواد المخدرة و17.5 مليون قرص مخدر.

3- اكتشاف وتدمير أكثر من 11 فتحة نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.

4- إعادة الحياة لمناطق بشمال ووسط سيناء

5- تنفيذ 134 مشروعا للتنمية

6- ضبط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية

7- تدمير البنية التحتية للإرهاب من مخازن وأسلحة

8- استهداف قيادات التنظيم الإرهابي بشمال ووسط سيناء.

9- تدمير جميع البؤر الإرهابية المكتشفة والقضاء.

10- القبض على أعداد كبيرة من العناصر التكفيرية والإجرامية والمطلوبة جنائياً أو المشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية.